Keine Angst vor der Künstlichen Intelligenz (KI) (E-Book)

Sicher agieren in der digitalen Zukunft mit gesetzlichen Regelungen zur „künstlichen Intelligenz“
  • AI Act (KI Verordnung): Gesetz zur Regulierung der Entwicklung, Bereitstellung sowie Nutzung von künstlicher Intelligenz
  • Data Act und Data Governance: Gesetz zur Datennutzung und zum Teilen von Daten
  • Was beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zu beachten ist

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Preis- und Lieferinformationen
Beschreibung

Die EU schafft durch eine Reihe von Gesetzen wie AI Act (KI Verordnung), Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act ein EU-Datenwirtschaftsrecht. Dieses wird ergänzt durch gesetzliche Vorgaben zur Cyber Security wie insbesondere den Cyber Resilience Act (CRA), Digital Operational Resilience Act (DORA) für die Finanzwirtschaft und die NIS-2-Richtlinie, die ein Schwerpunkt auch auf Dienstleister legen.

Diese Begriffe hat jeder schon gehört, aber kaum einer kann sie einordnen.
Der Gesetzgeber – europäische Ebene – hat die Bedeutung erkannt und schafft gesetzliche Grundlagen, die sowohl dem Sicherheitsbedürfnis des Bürgers als auch den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen gerecht werden sollen.

Der EU-Gesetzgeber hat das „Zepter in die Hand genommen“, um im Interesse des europäischen Wirtschaftsraums einheitliche Regelungen zu schaffen. Die sich hieraus ergebenden Anforderungen sind neben der DS-GVO und anderen Vorgaben zu berücksichtigen. Das Fachbuch gibt Ihnen einen Überblick zum EU AI Act und behandelt erste Fragestellungen rund um den Einsatz von KI vor dem Hintergrund der genannten Verordnungen. Es beschreibt die maßgeblichen Regelungen und beleuchtet mögliche Haftungstatbestände.

Bei Detailfragen unterstützt Sie Ihre Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzlei.

Kurzinfo

Format pdf + epub
ISBN Printausgabe 978-3-96276-126-4
ISBN E-Book 978-3-96276-127-1
Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 120
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Jens Eckhardt

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Datenschutz-Auditor (TÜV), Compliance Officer (TÜV)

Dr. Helmut Volb ist als Rechtsanwalt und Steuerberater in Berlin mit dem Schwerpunkt im Bereich steuerliche Gestaltung von Unternehmen tätig. Nebenberuflich unterrichtet er als Dozent für den Bereich Unternehmensbesteuerung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Autor mehrerer Veröffentlichungen.

