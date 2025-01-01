Highlights

  • Sehr schnell, Auswertungen auf Knopfdruck
  • Zugriffsrechte detailliert und auch inhaltlich einstellbar
  • Automatischer Versand von Mails, PDFs, Excel möglich
  • Auswertungen nutzbar für Prozesssteuerung, Strategie, CRM u.ä.

Weitere Funktionen
  • Auswertungen für den individuellen Bedarf
  • Komplexe Daten auswertbar, z.B. auch Dokumente, Fristen u.ä.
  • Quelldateien für Serienbriefe erstellbar
  • Intuitive Filter, Gruppierungen, Suchen, etc.
  • Prozessauswertungen ermöglichen Aktenbearbeitung direkt aus Auswertung
  • Erlösverteilung, Mailings, CRM, Mandatsprofitabilität, Akquise uvm.

Schnittstellen

Lesender Zugriff auf Auswertungsdaten.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 99,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

