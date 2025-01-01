Highlights
- Sehr schnell, Auswertungen auf Knopfdruck
- Zugriffsrechte detailliert und auch inhaltlich einstellbar
- Automatischer Versand von Mails, PDFs, Excel möglich
- Auswertungen nutzbar für Prozesssteuerung, Strategie, CRM u.ä.
Weitere Funktionen
- Auswertungen für den individuellen Bedarf
- Komplexe Daten auswertbar, z.B. auch Dokumente, Fristen u.ä.
- Quelldateien für Serienbriefe erstellbar
- Intuitive Filter, Gruppierungen, Suchen, etc.
- Prozessauswertungen ermöglichen Aktenbearbeitung direkt aus Auswertung
- Erlösverteilung, Mailings, CRM, Mandatsprofitabilität, Akquise uvm.
Schnittstellen
Schnittstelle
Lesender Zugriff auf Auswertungsdaten.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 99,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.