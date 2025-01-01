Sparen Sie Zeit und Ressourcen durch effektives Personalmanagement. Wie wäre es mit digitalen Workflows, weniger Verwaltungsaufwand und mehr Freiraum für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Mit den leistungsfähigen Software-Lösungen von DATEV und den DATEV-Marktplatz Partnern gehören fehleranfällige und aufwendige Prozesse endgültig der Vergangenheit an.
Die passende Personalmanagement-Software für Ihren Erfolg
Für Ihr optimales Personalmanagement bietet DATEV zwei Möglichkeiten: Umfassende HR-Software-Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner und die basisorientierte DATEV-Lösung Personal-Managementsystem classic. Finden Sie heraus, welche Lösung am besten zu Ihnen passt. Selbstverständlich unterstützen wir Sie hierbei gerne.
HR Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner
Zusammenspiel mit der DATEV-Payroll
Sie wollen Ihr Personalmanagement medienbruchfrei zur DATEV-Payroll strategisch an Ihre Bedürfnisse angepasst ausbauen, dann sind unsere DATEV-Marktplatz Partner genau das Richtige für Sie.
Dank offener DATEV-Schnittstellen lassen sich die DATEV-Marktplatz Partnerlösungen optimal in Ihre bestehende IT-Landschaft integrieren. Die Lösungen unserer DATEV-Marktplatz Partner sind darauf ausgerichtet, den gesamten Personalprozess vom Recruiting bis hin zur Personalentwicklung mithilfe von digitalen Workflows zu unterstützen und zu vernetzen. Die DATEV-Schnittstellen sind erprobt und werden stets weiter ausgebaut.
Strategischer HR-Ausbau
Unsere DATEV-Marktplatz Partner bieten für Ihr effizientes Personalmanagement eine integrierte Zeiterfassung sowie Self-Services für Mitarbeitende und HR-Manager. Ihr Recruiting vereinfacht sich durch das zentrale Veröffentlichen von Stellenbeschreibungen und einem integrierten Bewerbermanagement. Daneben enthalten die HR-Lösungen On- und Offboarding-Prozesse inklusive Dashboards und Checklisten. Dank Dashboards behalten Sie die Leistung Ihrer Mitarbeitenden stets im Überblick und mit Hilfe von Feedback-Vorlagen können Sie die Bindung und Weiterentwicklung Ihrer Beschäftigten fördern.
DATEV Personal-Managementsystem classic
Besteht Ihr Ziel darin, die Arbeit mit Textdateien und Tabellen durch eine Personalmanagement-Software zu ersetzen und damit Routineaufgaben produktiver zu gestalten, dann bieten wir Ihnen die DATEV-Lösung Personal-Managementsystem classic.
Unsere DATEV-On-Premises-Lösung für die täglichen Anforderungen an die Personalverwaltung mit einer Schnittstelle zur Datenübergabe an DATEV-Payroll Software deckt die grundlegenden Bereiche des Personalmanagements ab:
Sie nutzen unsere digitalen Personalakten und behalten den Überblick über wichtige Dokumente durch unsere zentrale Vertrags- und Arbeitsmittelverwaltung. Zudem können sie unsere digitale Schriftguterstellung mit Vorlagen nutzen und die sichere Dokumentenablage gewährleistet geordnete Archivierung. Urlaubs- und Fehlzeiten verlieren Sie auch nicht mehr aus den Augen.
Dank der datenbasierten Personalauswertungen, haben Sie beispielsweise einen Überblick über die Fluktuation Ihrer Mitarbeitenden oder deren Abwesenheiten. Funktionale Schnittstellen zu DATEV-Payroll-Lösungen ermöglichen einen einfachen und sicheren Datenaustausch. Daneben ist auch eine Anbindung zu Drittsystemen möglich, wie beispielsweise zu Zeiterfassungslösungen.
Finden Sie auf unserem DATEV-Marktplatz heraus, welcher DATEV-Marktplatz Partner am besten zu Ihnen passt.
Erfahren Sie hier mehr über das DATEV Personal-Managementsystem classic.
3 Schritte zu Ihrer DATEV-Marktplatz Partner-Lösung
Häufige Fragen unserer Kunden
Kann ich die Personalmanagement-Systeme testen?
Ja, fast alle unserer DATEV-Marktplatz Partner für Personalentwicklung bieten eine Testmöglichkeit an. Den entsprechenden Link finden Sie auf der DATEV-Marktplatz-Seite.
Unser Serviceversprechen
Hilfe zur Selbsthilfe
In unserer Software steht eine integrierte Soforthilfe zur Verfügung.
Eine intelligente Suchfunktion hilft Ihnen dabei, im DATEV Hilfe-Center schnell die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich können Anwenderinnen und Anwender ein umfangreiches, laufend erweitertes Programm an Videos und Suchfunktionen nutzen.
Verlags- und Schulungsangebote
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis. Dabei lassen sie ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag einfließen. Profitieren Sie außerdem von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.
Persönlicher Service von den Experten
Neben den Selbsthilfemöglichkeiten unterstützen unsere DATEV-Service-Experten Sie bei individuellen, komplexen Fragestellungen. Zusätzlich besteht für Sie und Ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit einer individuellen Vor-Ort- oder Online-Beratung.
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
