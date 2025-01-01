Informationssicherheit

Social Engineering ist eine Form der Manipulation, bei der Cyberkriminelle versuchen, Betroffene dazuzubringen, vertrauliche Informationen preiszugeben oder sicherheitsrelevante Handlungen auszuführen. Im Gegensatz zu technischen Angriffen, die auf Schwachstellen in Computersystemen abzielen, setzen Social Engineers auf psychologische Tricks. Dabei nutzen sie menschliche Schwächen, soziale Werte sowie Angst oder Respekt vor Autorität zu ihrem Vorteil. Im Folgenden haben wir die gängigsten Varianten für Sie aufgelistet und wie Sie sich vor ihnen schützen können.