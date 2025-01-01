E-Mail-Phishing

Beim E-Mail-Phishing handelt es sich um Social Engineering per E-Mail.

Vishing

Beim Voice-Phishing, oder kurz ‚Vishing‘, handelt es sich um Social Engineering per Telefon.

Spear-Phishing

Beim Spear-Phishing handelt es sich um Social Engineering mit zielgerichteter, vorheriger Recherche über Betroffene.

Smishing

Beim SMS-Phishing, kurz Smishing, handelt es sich um Social Engineering per SMS.

Quishing

Beim QR-Code-Phishing, kurz Quishing, nutzen Social Engineers manipulierte QR-Codes.

USB-Drop-Angriff

Beim USB-Drop-Angriff nutzen Social Engineers manipulierte USB-Sticks. 