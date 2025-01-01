Sind Sie von einem Vishing-Angriff im DATEV-Kontext betroffen?

Dann können Sie dies an folgende E-Mail-Adresse melden: abuse@datev.de

Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Vorfall in Abstimmung mit Ihnen im Bereich Betrugsversuche im DATEV-Kontext zu dokumentieren – selbstverständlich anonym und vertraulich. Sie helfen uns damit, zeitnah weitere Kunden und Mitglieder zu warnen.

Wie Sie sich im Falle eines IT-Sicherheitsvorfalls verhalten sollten, finden Sie unter Hilfe für den Ernstfall.