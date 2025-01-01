Seit Jahren wächst die Bedrohungslage durch Cyberangriffe. Der letztjährige Lagebericht des Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigt diese Entwicklung erneut. Für das Jahr 2024 kommt die Cybersicherheitsbehörde des Bundes zu der Einschätzung: Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland war und ist besorgniserregend.

Besonders prominent rücken sogenannte „Ransomware-Angriffe“ in den Fokus. Diese können Unternehmen und Institutionen vor existenzielle Bedrohungen stellen. Der Begriff "Ransomware" setzt sich aus Ransom (engl. für Lösegeld) und Software zusammen. Es handelt sich dabei typischerweise um Verschlüsselung und Diebstahl von Unternehmensdaten mit anschließender Erpressung.

Für einen Ransomware-Angriff suchen Cyberkriminelle gezielt nach Schwachstellen in Computersystemen oder Netzwerken. Eines der häufigsten Einfallstore stellt mittlerweile jedoch auch der Mensch als Nutzer selbst dar, der durch Social Engineering von Cyberkriminellen manipuliert wird. Durch geschickte Täuschung und Manipulation bringen diese ihre Opfer dazu, unsichere E-Mails zu öffnen, infizierte Dateien herunterzuladen oder gefährliche Webseiten zu besuchen. Auf diese Weise verschaffen sie sich unbemerkt Zugang zu den Systemen und können ihre Schadsoftware einschleusen. Die gängigsten Varianten von Social Engineering und wie Sie diese als solche erkennen, haben wir unter Umgang mit Social Engineering für Sie aufgelistet.

Unser dringender Rat für Sie: Bereiten Sie sich auf den Ernstfall vor. Wie Sie das tun können, haben wir im Folgenden zusammengefasst. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass jedes Unternehmen in Bezug auf Datenschutz und Unternehmenssicherheit individuell zu betrachten ist.