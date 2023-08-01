Du bist unsere Firewall - Mitarbeitende für Cyber-Sicherheit sensibilisieren
- Angriffe erkennen, verstehen und richtig reagieren
- Risiken mit einem Awareness-Training für Ihre Mitarbeitenden minimieren
- Richtig handeln im Worst Case – was ist zu tun, wenn ich angegriffen wurde?
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe steigt. Ein erheblicher Anteil wird durch menschliche Fehler verursacht und das Schadenspotenzial ist enorm.
Die Angriffsmethoden werden immer raffinierter, so dass Firewalls, Spam-Filter und andere Schutzvorkehrungen nicht alles erkennen können. Ein regelmäßiges Awareness-Training ist ein entscheidender Baustein jedes Cyber-Security-Konzeptes. Ihre Mitarbeitenden erhalten praktische Tipps und erfahren, was Sie in Sachen Cyber-Sicherheit beachten müssen. So machen Sie Hackern das Leben schwer!
Themen
-
Hintergrund zum Geschäftsmodell Cybercrime und Täterprofil
-
Cyber Incidents – Angriffsszenarien unter der Lupe
-
Phishing erkennen und abwehren
-
Social Engineering und CEO Fraud
-
Fingierte Anrufe, Voice-Phishing und andere Deepfakes
-
Mediadropping und weitere Einfallstore
-
-
Ransomware – Schritt für Schritt erklärt
-
Phasen einer Ransomware-Attacke
-
Der Ernstfall – was ist zu tun, wenn man angegriffen wurde?
-
-
Selbstverteidigung durch Awareness – den Hackern keine Chance geben
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Tanja Ströhlein
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Judith Birkmann
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.