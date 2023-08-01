Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe steigt. Ein erheblicher Anteil wird durch menschliche Fehler verursacht und das Schadenspotenzial ist enorm.

Die Angriffsmethoden werden immer raffinierter, so dass Firewalls, Spam-Filter und andere Schutzvorkehrungen nicht alles erkennen können. Ein regelmäßiges Awareness-Training ist ein entscheidender Baustein jedes Cyber-Security-Konzeptes. Ihre Mitarbeitenden erhalten praktische Tipps und erfahren, was Sie in Sachen Cyber-Sicherheit beachten müssen. So machen Sie Hackern das Leben schwer!