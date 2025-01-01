QR-Code-Phishing ist eine Form von Social Engineering, bei der Cyberkriminelle QR-Codes nutzen, um Menschen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben oder schädliche Software herunterzuladen. Ein QR-Code (Quick Response Code) ist ein zweidimensionaler Barcode, der Informationen speichert und von einem Smartphone oder einem anderen Gerät gescannt werden kann. Die Informationen, welche über einen QR-Code aufrufbar sind, können Text, URLs, Kontaktdaten und vieles mehr enthalten.

Social Engineers platzieren beim QR-Code-Phishing manipulierte QR-Codes an Orten, die vertrauenswürdig erscheinen. Zum Beispiel auf Plakaten, Flyern oder in E-Mails. Wenn jemand den QR-Code scannt, wird er zu einer gefälschten Website oder einem schädlichen Link weitergeleitet.