Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere generative KI bieten ein enormes Potenzial für Steuerberatungskanzleien. In dieser Einführung erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen der KI sowie deren Mehrwerte in DATEV-Produkten. Anhand konkreter Anwendungsfälle zeigen wir, wie KI die tägliche Arbeit effizienter gestalten kann.

Ein Highlight der Veranstaltung ist die Live-Demonstration des Einspruchsgenerators von LEXchat. Diese Lösung unterstützt Sie dabei, Routineaufgaben zu automatisieren und Mandantenanfragen schneller zu beantworten.

Darüber hinaus geben wir praxisnahe Tipps zur Prompterstellung, speziell abgestimmt auf die Anforderungen aus dem Kanzleiumfeld. Sie erfahren, wie Sie mit gezielten Eingaben in KI-gestützten Systemen optimale Ergebnisse erzielen.

Abschließend präsentieren wir praxisnahe und umsetzbare Use Cases aus der DATEV KI-Werkstatt – sowohl für den Kanzleialltag als auch für allgemeine Anwendungsbereiche. Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie KI gewinnbringend in Ihre Prozesse integrieren können.