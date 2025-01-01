Gemeinsame Informationsveranstaltung von LSWB und DATEV

Entdecken Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei!

Sind Sie bereit, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten? Bei unserer gemeinsamen Informationsveranstaltung erfahren Sie, wie Sie durch digitale Prozesse in der Personalwirtschaft, im Rechnungswesen, der Einkommensteuer und im Kanzleimanagement surfen.

Wie effizient ist der Austausch von Daten mit Ihren Mandantinnen und Mandanten im Bereich Personalwirtschaft? Mit Funktionen wie dem einfachen Hochladen von Dokumenten in DATEV Personal und der Verwaltung von Personalakten sparen Sie Zeit und optimieren die Zusammenarbeit in der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Optimieren und automatisieren Sie Ihre Buchführung mit unseren Lösungen wie DATEV Unternehmen online, die Automatisierungsservices und der Umsetzung der E-Rechnung.

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie die nahtlose Integration in die Einkommensteuer Ihre Bearbeitung und Übermittlung an die Finanzverwaltung erleichtern könnte? Mit DATEV EÜR Steuern wird die Erstellung von Einnahmenüberschussrechnungen vereinfacht.

Mit MyDATEV Kanzlei haben Sie eine zentrale Kommunikationsplattform mit Ihren Mandantinnen und Mandanten, die nicht nur den geschützten Austausch von Daten und Dokumenten ermöglicht, sondern auch die Möglichkeit der Freizeichnung in den Fokus rückt.

Seien Sie dabei und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei aktiv mit!