Gemeinsame Informationsveranstaltung des Steuerberaterverbands Hessen mit DATEV
- Steuerberaterverband Hessen e. V. und DATEV
- Aktuelle Themen
- Experten informieren
Gewinnen Sie im Rahmen der gemeinsamen Informationsveranstaltung des Steuerberaterverbands Hessen e. V. und DATEV Einblick in aktuelle Trends und Themen.
In spannenden Vorträgen erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:
-
Steuerkanzleien im Zeitalter der KI – Bestandsaufnahme und Ausblick (Impulsvortrag des Präsidiums des StBV Hessen)
-
E-Rechnung, Digitalisierung in der Personalwirtschaft und in der Deklaration (Erfahrungsberichte der Mitglieder des IT-Arbeitskreises des Steuerberaterverbands Hessen e. V.)
-
Aktuelles zu den DATEV-Programmen und Neuerungen in den DATEV-Anwendungen zum Jahreswechsel 2024/2025
-
Aktuelle Veränderungen mit Wirkung auf die Kanzlei – Berufsstand im Wandel
-
Erfahrungsbericht der Mitglieder des IT-Arbeitskreises
-
Aktuelles zu den DATEV-Programmen
- Kanzleien
- 3 Stunden
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Mitarbeitende des Steuerberaterverbandes Hessen e.V.
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.