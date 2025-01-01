Wir präsentieren Ihnen ausgewählte Themen aus der Produktentwicklung, die kurz vor einer Produktfreigabe stehen oder sich aktuell in einer Pilotphase befinden. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm, in dem Ihnen Produktverantwortliche gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Außendienst einen Einblick in das Produktportfolio geben. In kurzen, spannenden Sessions informieren wir Sie zu den Neuerungen unseres Produktportfolios.

Die Agenda wird kurz vor der Veranstaltung für Sie zusammengestellt. Eines ist sicher: Sie erleben eine topaktuelle Sneak-Preview. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns darauf. Sie sind herzlich willkommen.