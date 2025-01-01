Expertinnen und Experten unter sich
Seien Sie gespannt auf eine Netzwerkveranstaltung, die von digital arbeitenden Steuerberaterinnen und Steuerberatern getragen wird, um einen praxisnahen, fachlich fundierten Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe zu gewährleisten.
DATEV organisiert diese Veranstaltungsform an wechselnden Orten mit guter Infrastruktur oder virtuell als Online-Veranstaltung. Die Themen der Veranstaltung werden zum Teil aus dem Kreis der Teilnehmenden selbst und durch DATEV-Referentinnen und -Referenten initiiert. Zur besseren Reflektion arbeiten wir jedes Thema in Workshop-Atmosphäre nach. Darüber hinaus erhalten Sie, für zwölf Monate ab Teilnahme an der Veranstaltung, Zugang zu einer geschlossenen Community, um den Netzwerkgedanken weiter zu vertiefen.
Meinungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Auf Augenhöhe
Ein Austausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen auf Augenhöhe bedingt, dass allen eines gemeinsam ist: Sie haben bereits digitale Prozesse in der Kanzlei und in der Zusammenarbeit mit Mandantinnen/Mandanten umgesetzt.
Folgende Eigenschaften zeichnen Ihre Kanzlei aus:
- Sie haben das DATEV Digitalisierungs-Cockpit installiert.
- Der Anteil der Mandantinnen/Mandanten mit digitalen Belegen liegt über 50% oder Sie haben das Label "Digitale DATEV-Kanzlei" (ab 2024).
- Sie sind bereit, ein Thema aktiv mit einzubringen.
Zusätzlich erfüllen Sie mindestens zwei der folgenden Kriterien:
- Ihre Kanzlei hat einen Internetauftritt.
- Sie sind affin zu Social Media.
- Nutzung von DATEV DMS / DokumentenablageNutzung von MyDATEV / DATEV Unternehmen online / Meine Steuern
Teilnahmebedingungen
- Die Teilnahme ist an einem oder mehreren Terminen möglich.
- Je Termin können maximal zwei Teilnehmende pro Kanzlei angemeldet werden.
- Die Teilnahmegebühren (alle Preise zzgl. USt):
- Präsenz-Veranstaltungen:
- erste teilnehmende Person: 472,00 €
- eine weitere Person: 236,00 €
- Online-Veranstaltungen:
- erste teilnehmende Person: 205,00 €
- eine weitere Person: 102,50 €
- Präsenz-Veranstaltungen:
- Die Teilnahmegebühr fällt für jeden Termin erneut an.
Termine und Anmeldung
Neue Veranstaltungstermine sind derzeit in Planung.