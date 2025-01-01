Art.-Nr. 78243 | Veranstaltungen

Einmalig
472,00 €
Inhalte

Beschreibung

Diese Veranstaltungsreihe ermöglicht einen praxisnahen Austausch auf Augenhöhe über erfolgreiche digitale Kanzleiprozesse. Profitieren Sie von wertvollen Impulsen, inspirierenden Workshops und dem Zugang zu einer geschlossenen Community.

Die Themenschwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen sind individuell und werden vor dem Termin auf www.datev.de/expert4future veröffentlicht.

Themen

  • Erfahrungsaustausch mit anderen digital aufgestellten Kanzleien

  • Praxisnahe Impulse zu digitalen Prozessen aus dem Kanzleialltag

  • Themen-Workshops zur Vertiefung mit anschließender ReflexionImpulse von DATEV-Expertinnen und -Experten sowie aus dem Teilnehmerkreis

  • Mitgestaltung der Veranstaltung durch die Teilnehmenden

  • Zugang zur exklusiven eXpert4future-Community

Ablauf

Um an eXpert4future online teilnehmen zu können, sollte Ihre Kanzlei folgende Kriterien erfüllen:

  • Einsatz des DATEV Digitalisierungs-Cockpits

  • Über 50 % der Mandanten reichen digitale Belege ein
    oder
    Sie tragen das Label "Digitale DATEV-Kanzlei" (seit 2024)

  • Bereitschaft, ein eigenes Thema in das Netzwerk einzubringen

Zusätzlich müssen mindestens zwei der folgenden Punkte erfüllt sein:

  • Eigene Kanzlei-Website

  • Affinität zu Social Media

  • Nutzung von DATEV DMS/Dokumentenablage

  • Nutzung von MyDATEV / DATEV Unternehmen online / Meine Steuern

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzleien, die bereits digitale Prozesse etabliert haben und bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen (siehe Voraussetzungen) und Interesse an neuen Impulsen haben.

Dauer

  • ganztags, etwa 9:00 – 18:00 Uhr (Details im konkreten Termin)

  • Termine folgen im Jahr 2026.

Referenten

  • DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter

  • DATEV Partnerinnen und - Partner sowie externe Referentinnen und Referenten

  • Berufsträgerinnen und Berufsträger

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

