Netzwerk für digitale Kanzleiexperten - eXpert4future
- Erfahrungsaustausch mit anderen digital aufgestellten Kanzleien
- Praxisnahe Impulse zu digitalen Prozessen aus dem Kanzleialltag
- Themen-Workshops zur Vertiefung mit anschließender Reflexion
- Impulse von DATEV-Expertinnen und -Experten sowie aus dem Teilnehmerkreis
Inhalte
Beschreibung
Diese Veranstaltungsreihe ermöglicht einen praxisnahen Austausch auf Augenhöhe über erfolgreiche digitale Kanzleiprozesse. Profitieren Sie von wertvollen Impulsen, inspirierenden Workshops und dem Zugang zu einer geschlossenen Community.
Die Themenschwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen sind individuell und werden vor dem Termin auf www.datev.de/expert4future veröffentlicht.
Themen
-
-
-
Themen-Workshops zur Vertiefung mit anschließender Reflexion
-
Mitgestaltung der Veranstaltung durch die Teilnehmenden
-
Zugang zur exklusiven eXpert4future-Community
Ablauf
Um an eXpert4future online teilnehmen zu können, sollte Ihre Kanzlei folgende Kriterien erfüllen:
-
Einsatz des DATEV Digitalisierungs-Cockpits
-
Über 50 % der Mandanten reichen digitale Belege ein
oder
Sie tragen das Label "Digitale DATEV-Kanzlei" (seit 2024)
-
Bereitschaft, ein eigenes Thema in das Netzwerk einzubringen
Zusätzlich müssen mindestens zwei der folgenden Punkte erfüllt sein:
-
Eigene Kanzlei-Website
-
Affinität zu Social Media
-
Nutzung von DATEV DMS/Dokumentenablage
-
Nutzung von MyDATEV / DATEV Unternehmen online / Meine Steuern
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die bereits digitale Prozesse etabliert haben und bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen (siehe Voraussetzungen) und Interesse an neuen Impulsen haben.
Dauer
-
ganztags, etwa 9:00 – 18:00 Uhr (Details im konkreten Termin)
-
Termine folgen im Jahr 2026.
Referenten
-
DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
-
DATEV Partnerinnen und - Partner sowie externe Referentinnen und Referenten
-
Berufsträgerinnen und Berufsträger
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.