DATEV SmartTransfer

DATEV SmartTransfer ist ein sicheres Online-Portal für den digitalen Austausch von Transaktionsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Mit SmartTransfer ist DATEV Teil des internationalen TRAFFIQX-Netzwerks, das eine sichere Zustellung garantiert.

Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Digitalisierung Ihrer Rechnungsprozesse mit speziellen Datensatzformaten und weiteren individuellen Anforderungen.

Ihre Vorteile

  • Systemanbindung

    Die Anbindung an vor- oder nachgelagerte ERP- und Warenwirtschaftssysteme und Rechnungsschreibungsprogramme ist möglich - ohne Eingriffe in Ihre bestehenden Prozesse und ohne Investition in neue IT. Gleichzeitig erfüllen Sie die steuerrechtlichen Vorgaben.

  • Ganzheitlicher Austausch

    Sender und Empfänger können sämtliche Geschäftsdokumente wie Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und Bestellungen digital austauschen – mit Kunden im In- und Ausland, ohne sich auf ein einheitliches Datenformat festlegen zu müssen. So wird der Informationsfluss effizient organisiert.

  • Bessere Zusammenarbeit

    DATEV SmartTransfer unterstützt die digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei. Alle versendeten und empfangenen Belege lassen sich direkt aus dem Portal an DATEV Unternehmen online übergeben, dort archivieren und in Buchungsvorschläge umwandeln.

Produktbeschreibung

Über das Online-Portal DATEV SmartTransfer lassen sich Geschäftsdokumente wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen versenden. Der Empfänger entscheidet, in welchem Format er das Dokument erhalten möchte: von ZUGFeRD, XRechnung, XML bis zu EDIFACT, IDoc und anderen. Der Übertragungsweg ist ebenfalls wählbar: elektronisch per Netzwerk (z. B. TRAFFIQX®, PEPPOL), E-Mail oder traditionell per Post.

Die Cloud-Lösung lässt sich an alle gängigen ERP-Systeme oder rechnungserstellenden Programme anbinden. Und das ohne Änderung der IT-Infrastruktur und aufwändige Implementierung neuer Software. Der Rechnungsversand kann damit direkt aus Ihrem bereits etablierten System angestoßen werden.Durch die Anbindung an DATEV Unternehmen online können Sie Dokumente revisionssicher archivieren.

Nutzungsvoraussetzung

Zur Nutzung von DATEV SmartTransfer wird kein DATEV Rechnungswesenprogramm benötigt. DATEV SmartTransfer funktioniert eigenständig.

Funktionen

Geschäftsdokumente empfangen
  • Sicherer Empfang von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten
  • Empfang per Zustellung über ein Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten (z. B. TRAFFIQX®- oder PEPPOL) oder E-Mail
  • Empfangene Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)

Geschäftsdokumente versenden
  • Sicherer Versand von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten, auch international
  • Problemlose Anbindung an Ihre Rechnungsschreibungssoftware
  • Mit unserer Dateischnittstelle TRAFFIQX® Direct übertragen Sie Ihre Daten an DATEV SmartTransfer und können damit beliebig viele Dokumentenarten und Übertragungskanäle nutzen.
  • Versendete Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)

Videos: Mit SmartTransfer arbeiten

DATEV SmartTransfer kurz erklärt
Die Firma OSG berichtet aus der Praxis

Kundenstimme

  • Wir haben durch DATEV SmartTransfer einen tollen digitalen Prozessaufbau in der Firma realisieren können. Mit dem Rechnungsversand an unsere Kunden sind wir gestartet. Nach und nach kamen die Lieferantenrechnungen, Mahnungen und zum Schluss wurde sogar der Prozess für die Reisekosten unserer Mitarbeiter über DATEV SmartTransfer realisiert.

    Annika Marquardt
    INTEC Industrie-Technik GmbH & Co. KG

Häufig gestellte Fragen

Was ist TRAFFIQX®?
Unter dem Dach von TRAFFIQX® hat sich eine Reihe großer Unternehmen - darunter DATEV, die Bundesdruckerei und b4value.net - aus verschiedenen Branchen zu einem Business-Netzwerk für papierlose Prozesse im Dokumentenaustausch zusammengeschlossen.
In diesem Netzwerk lassen sich Geschäftsdokumente zwischen Sendern und Empfängern unabhängig von der jeweiligen Systemumgebung austauschen. Rechnungen, die zwischen den Providern und ihren Kunden ausgetauscht werden, verbleiben innerhalb des Netzwerks, wodurch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet wird.
Mit DATEV SmartTransfer ist DATEV Teil des internationalen TRAFFIQX®-Netzwerks, das eine sichere Zustellung garantiert.

Kann ich DATEV SmartTransfer auch zur Rechnungsschreibung nutzen?

Nein, DATEV SmartTransfer hat keine eigene Funktion zur Erstellung von Rechnungen. DATEV SmartTransfer dient primär dem sicheren und effizienten Versand und Empfang von E-Rechnungen sowie anderen Geschäftsdokumenten in verschiedenen Formaten. Es ermöglicht die Umwandlung und den Versand von Rechnungen, die mit Ihrer bestehenden Rechnungssoftware erstellt wurden, in das vom Empfänger gewünschte Format.

Benötige ich für DATEV SmartTransfer eine Rechnungsschreibungslösung von DATEV?

Nein, Sie können Ihre gewohnte Rechnungsschreibungssoftware nutzen und trotzdem DATEV SmartTransfer für den Rechnungsausgang einsetzen.

Kann ich mit DATEV SmartTransfer Bestellungen und Angebote mit Rechnungen abgleichen?

Ja, durch die Anbindung des DATEV SmartTransfer Eingangsservice (API) lassen sich die Rechnungen in den angebundenen Systemen mit Bestellungen und Angeboten abgleichen.

Kann ich meine empfangenen Rechnungen in DATEV SmartTransfer prüfen? Können Rechnungen von mehreren Personen geprüft und freigegeben werden?

Ja, Sie können zwischen einem Standard 3-Schritt-Prüfprozess und einem individuellen Prüfprozess wählen. Rechnungen können auch von mehreren Personen geprüft und freigegeben werden.

Ist DATEV SmartTransfer mit Mac-Computern kompatibel?

DATEV SmartTransfer ist eine cloudbasierte Anwendung, die über einen Webbrowser genutzt wird. Somit ist sie grundsätzlich mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich macOS. Für die Authentifizierung sind jedoch spezifische Zugangsmedien erforderlich, wie die DATEV SmartCard oder SmartLogin.

Wie lange werden meine Belege in der Cloud von DATEV SmartTransfer gespeichert?

Dokumente, die in Papierform versendet wurden, werden nach 90 Tagen gelöscht. E-Rechnungen bleiben in DATEV SmartTransfer dauerhaft gespeichert. Bitte beachten Sie aber, dass DATEV SmartTransfer kein revisionssicheres Archivsystem ist.

Kann ich DATEV SmartTransfer kostenlos testen?

Nein, es gibt keine kostenlose Testversion von DATEV SmartTransfer. Um sich einen Eindruck von unserer Lösung zu machen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Produktpräsentation online.