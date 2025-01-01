DATEV SmartTransfer ist ein sicheres Online-Portal für den digitalen Austausch von Transaktionsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Mit SmartTransfer ist DATEV Teil des internationalen TRAFFIQX-Netzwerks, das eine sichere Zustellung garantiert.
Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Digitalisierung Ihrer Rechnungsprozesse mit speziellen Datensatzformaten und weiteren individuellen Anforderungen.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Über das Online-Portal DATEV SmartTransfer lassen sich Geschäftsdokumente wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen versenden. Der Empfänger entscheidet, in welchem Format er das Dokument erhalten möchte: von ZUGFeRD, XRechnung, XML bis zu EDIFACT, IDoc und anderen. Der Übertragungsweg ist ebenfalls wählbar: elektronisch per Netzwerk (z. B. TRAFFIQX®, PEPPOL), E-Mail oder traditionell per Post.
Die Cloud-Lösung lässt sich an alle gängigen ERP-Systeme oder rechnungserstellenden Programme anbinden. Und das ohne Änderung der IT-Infrastruktur und aufwändige Implementierung neuer Software. Der Rechnungsversand kann damit direkt aus Ihrem bereits etablierten System angestoßen werden.Durch die Anbindung an DATEV Unternehmen online können Sie Dokumente revisionssicher archivieren.
Nutzungsvoraussetzung
Zur Nutzung von DATEV SmartTransfer wird kein DATEV Rechnungswesenprogramm benötigt. DATEV SmartTransfer funktioniert eigenständig.
Funktionen
Geschäftsdokumente empfangen
- Sicherer Empfang von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten
- Empfang per Zustellung über ein Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten (z. B. TRAFFIQX®- oder PEPPOL) oder E-Mail
- Empfangene Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)
Geschäftsdokumente versenden
- Sicherer Versand von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten, auch international
- Problemlose Anbindung an Ihre Rechnungsschreibungssoftware
- Mit unserer Dateischnittstelle TRAFFIQX® Direct übertragen Sie Ihre Daten an DATEV SmartTransfer und können damit beliebig viele Dokumentenarten und Übertragungskanäle nutzen.
- Versendete Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)
Videos: Mit SmartTransfer arbeiten
Kundenstimme
Wir haben durch DATEV SmartTransfer einen tollen digitalen Prozessaufbau in der Firma realisieren können. Mit dem Rechnungsversand an unsere Kunden sind wir gestartet. Nach und nach kamen die Lieferantenrechnungen, Mahnungen und zum Schluss wurde sogar der Prozess für die Reisekosten unserer Mitarbeiter über DATEV SmartTransfer realisiert.
Annika Marquardt
INTEC Industrie-Technik GmbH & Co. KG
Häufig gestellte Fragen
Was ist TRAFFIQX®?
Kann ich DATEV SmartTransfer auch zur Rechnungsschreibung nutzen?
Benötige ich für DATEV SmartTransfer eine Rechnungsschreibungslösung von DATEV?
Nein, Sie können Ihre gewohnte Rechnungsschreibungssoftware nutzen und trotzdem DATEV SmartTransfer für den Rechnungsausgang einsetzen.
Kann ich mit DATEV SmartTransfer Bestellungen und Angebote mit Rechnungen abgleichen?
Ja, durch die Anbindung des DATEV SmartTransfer Eingangsservice (API) lassen sich die Rechnungen in den angebundenen Systemen mit Bestellungen und Angeboten abgleichen.
Kann ich meine empfangenen Rechnungen in DATEV SmartTransfer prüfen? Können Rechnungen von mehreren Personen geprüft und freigegeben werden?
Ja, Sie können zwischen einem Standard 3-Schritt-Prüfprozess und einem individuellen Prüfprozess wählen. Rechnungen können auch von mehreren Personen geprüft und freigegeben werden.
Ist DATEV SmartTransfer mit Mac-Computern kompatibel?
DATEV SmartTransfer ist eine cloudbasierte Anwendung, die über einen Webbrowser genutzt wird. Somit ist sie grundsätzlich mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich macOS. Für die Authentifizierung sind jedoch spezifische Zugangsmedien erforderlich, wie die DATEV SmartCard oder SmartLogin.
Wie lange werden meine Belege in der Cloud von DATEV SmartTransfer gespeichert?
Dokumente, die in Papierform versendet wurden, werden nach 90 Tagen gelöscht. E-Rechnungen bleiben in DATEV SmartTransfer dauerhaft gespeichert. Bitte beachten Sie aber, dass DATEV SmartTransfer kein revisionssicheres Archivsystem ist.
Kann ich DATEV SmartTransfer kostenlos testen?
Nein, es gibt keine kostenlose Testversion von DATEV SmartTransfer. Um sich einen Eindruck von unserer Lösung zu machen, empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Produktpräsentation online.