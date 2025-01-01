Sie wechseln zu DATEV oder haben ein neues Mandat, das bisher in einem anderen System gebucht oder abgerechnet wurde? Dieser Wechsel muss für Sie nicht mit hohem Aufwand und Fehlerquellen verbunden sein. Ob betriebliches Rechnungswesen, Personalwirtschaft oder Kanzleimanagement – wir unterstützen Sie im Rahmen einer einmaligen Datenübernahme.