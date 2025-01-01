Datenübernahme Eigenorganisation

Komfortable Übernahme von Mandanten-Stammdaten unterschiedlicher Fremdsysteme für das DATEV-Produkt Eigenorganisation

Sie wechseln zu DATEV und möchten Ihre Stammdaten mitnehmen? Wir konvertieren die von Ihnen exportieren Daten für Ihr DATEV Eigenorganisation-Programm.

Dabei werden die einzelnen Adressaten aus dem Vorsystem identifiziert und zugeordnet. Erforderliche funktionale und steuernde Zusatzdaten werden maschinell ergänzt. Anpassungen sind nachgängig manuell durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Kanzlei möglich. Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie den manuellen Erfassungsaufwand reduzieren.

Hinweis: Bitte füllen Sie das Kontaktormular bei der Bestellung aus. Wir melden uns dann bei Ihnen mit einem individuellen Angebot.