Datenübernahme Eigenorganisation
- Schnelle Datenübernahme der Mandanten-Stammdaten aus einem Fremdsystem
- Zeitersparnis und Fehlervermeidung durch Automatisierung
Inhalte
Beschreibung
Komfortable Übernahme von Mandanten-Stammdaten unterschiedlicher Fremdsysteme für das DATEV-Produkt Eigenorganisation
Sie wechseln zu DATEV und möchten Ihre Stammdaten mitnehmen? Wir konvertieren die von Ihnen exportieren Daten für Ihr DATEV Eigenorganisation-Programm.
Dabei werden die einzelnen Adressaten aus dem Vorsystem identifiziert und zugeordnet. Erforderliche funktionale und steuernde Zusatzdaten werden maschinell ergänzt. Anpassungen sind nachgängig manuell durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Kanzlei möglich. Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie den manuellen Erfassungsaufwand reduzieren.
Hinweis: Bitte füllen Sie das Kontaktormular bei der Bestellung aus. Wir melden uns dann bei Ihnen mit einem individuellen Angebot.
Leistungen
Die Datenübernahme erfolgt adressatenorientiert in den Stammdatendienst von DATEV Arbeitsplatz. Folgende Mandantenstammdaten mit den Adressaten können wir übernehmen:
-
Steuerpflichtiger (Person)
-
Gesetzlicher Vertreter der Person
-
Empfangsbevollmächtigter der Person (StB ist Empfangsbevollmächtigter" kann, falls
-
Erkennung möglich, berücksichtigt werden)
-
Kinder (die Zuordnung erfolgt immer zur Steuerpflichtigen Person)
-
Ehegatte
-
Unternehmen
-
Betriebsstätten
-
Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens
-
Empfangsbevollmächtigter des Unternehmens ("StB ist Empfangsbevollmächtigter" kann, falls Erkennung möglich, berücksichtigt werden)