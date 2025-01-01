Komfortable Übernahme von Arbeitnehmer-Stammdaten aus unterschiedlichen Fremdsystemen nach DATEV LODAS oder Lohn und Gehalt

Wenn Sie einen neuen Mandanten gewonnen haben oder für die Lohnabrechnung zu DATEV wechseln, unterstützen wir Sie durch unsere Datenübernahme Personalwirtschaft. Sie sparen Kosten und Zeit, indem Sie den manuellen Erfassungsaufwand der Personalstammdaten reduzieren.

Wir konvertieren die von Ihnen exportieren Personalstammdaten in ein Import-Format für Ihr DATEV-Lohnprogramm und stellen sie Ihnen bereit.

Bitte beachten Sie:

Füllen Sie bitte bei der Bestellung das Formular aus und schicken uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns bei Ihnen mit einem individuellen Angebot.