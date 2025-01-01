Datenübernahme betriebliches Rechnungswesen

Sie haben einen neuen Mandanten gewonnen, der bisher die Buchführungssoftware eines anderen Anbieters nutzt? Sie stellen Ihre Finanzbuchführung auf DATEV um? Sie möchten regelmäßig Daten aus Fremdanwendungen in die DATEV-Rechnungswesen-Programme importieren?

In allen diesen Fällen unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Angeboten bei der Datenübernahme. Sie sparen Kosten und Zeit durch Reduzierung des manuellen Erfassungsaufwands.

Wir konvertieren die von Ihnen exportieren Bewegungs- und Stammdaten, Daten aus der Anlagenbuchführung und die offenen Posten für die Übernahme in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm. Zusätzlich können vorhandene Belege aus bestimmten Fremdsystemen übernommen werden.

Sie können die Daten auch selbst mit dem DATEV ISWL Rechnungswesen Konverter nach der DATEV-Logik aufbereiten und prüfen lassen. Eventuelle Fehler können vor der Verarbeitung in den DATEV-Rechnungswesenprogrammen komfortabel im Konverter bereinigt werden.

Datenübernahmeservice anfragen:

Schicken Sie uns das ausgefüllte Anfrageformular. Wir melden uns mit einem individuellen Angebot bei Ihnen.