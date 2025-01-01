Datenübernahme Dokumente

Planen Sie, zukünftig mit DATEV DMS oder Dokumentenablage zu arbeiten? Sie möchten einen bestehenden Dokumentenbestand aus bisher eingesetzten Fremdanwendung in das DATEV Programm importieren?

Wir analysieren mit Ihnen die bestehenden Möglichkeiten und arbeiten die beste Lösung für Sie aus. Anschließend konvertieren wir die von Ihnen exportierten Metadaten und unterstützen Sie beim Import der Dokumente. Sie sparen Kosten und Zeit, denn Sie reduzieren weitgehend den Aufwand für die manuelle Erfassung und Übertragung und können komfortabel mit DATEV DMS oder Dokumentenablage starten.

Bitte beachten Sie

Füllen Sie das Bestellformular aus und schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns dann bei Ihnen mit einem individuellen Angebot.