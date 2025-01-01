DATEV Developer Portal

Das DATEV Developer Portal enthält alle Themen rund um Schnittstellen mit DATEV-Software. Derzeit befinden sich auf dieser Online-Plattform die Schnittstellendokumentationen für

  • Desktop APIs und Online APIs,
  • das DATEV-Format und
  • die DATEV XML-Schnittstelle online.

Über den integrierten Blog halten Sie sich zu Ankündigungen, Neuerungen, Änderungen aber auch Fehlern bei Schnittstellen auf dem Laufenden.

Alternativ können Sie auch auf www.datev.de/newsletter den Developer-Portal-Newsletter abonnieren, um aktuelle Informationen per E-Mail zu erhalten.

Der Zugang ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Unterstützungsangebote

Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem DATEV-Berater – von der Konzeption bis hin zum Review der fertigen Schnittstelle. Termine können Sie direkt hier online buchen.

DATEV Hilfe-Center: Schnittstellen in den DATEV-Programmen ›

 

 