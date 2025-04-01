DATEV E-Rechnungsplattform – der neue Standard
Die DATEV E-Rechnungsplattform hebt den digitalen Rechnungsaustausch auf ein neues Niveau und ermöglicht den sicheren und effizienten Austausch von E-Rechnungen mit Geschäftspartnern. Das integrierte DATEV E-Rechnungspostfach sorgt für einen sicheren und unkomplizierten Empfang von E-Rechnungen.
Die Plattform digitalisiert und automatisiert den gesamten Rechnungsprozess. Sie eliminiert Medienbrüche, minimiert Fehler und beschleunigt Abläufe spürbar. Durch verschiedene Sicherheitsmechanismen bietet die DATEV E-Rechnungsplattform zudem einen effektiven Schutz vor Betrug und stellt eine zukunftssichere Alternative zu herkömmlichen Übertragungswegen dar.
Unser Tipp: Prüfen Sie jetzt eine Anbindung Ihrer Software an die DATEV E-Rechnungsplattform! Denn wer frühzeitig auf einen Austausch von E-Rechnungen über Plattformen setzt, vermeidet Aufwand für Prozessanpassungen und Zeitdruck, wenn die Plattformpflicht näher rückt.
So profitieren Sie
Ihre Vorteile
- Die Plattform ermöglicht den Versand und Empfang von E-Rechnungen durch API-Anbindung.
- Software-Hersteller können sich in 2025 anbinden.
- Mit DATEV unterstützt Sie ein starker Partner bei der E-Rechnungspflicht.
- Sie gewinnen mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.
Vorteile Ihrer Kunden
- Gesetzlicher Anforderungen werden stets erfüllt.
- Verschiedene Sicherheitsmechanismen gewährleisten einen effektiven Schutz vor Betrug.
- Die Plattform stellt den Austausch ausschließlich gültiger E-Rechnungsformate sicher.
- Die Plattform integriert sich optimal in die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Steuerberatenden.
- Ein komfortabler und digitaler Datenaustausch mit Steuerberatern, Geschäftspartnern und der Finanzverwaltung wird garantiert.
Zeigen Sie Ihren Kunden: Sie binden Ihre Lösung an!
Nach der Unterzeichnung unserer Absichtserklärung erhalten Sie von uns ein dynamisches Info-Banner. Das können Sie ganz einfach direkt auf Ihrer Website einbinden. Machen Sie Ihre Kundinnen und Kunden auf Ihre geplante Anbindung an die DATEV E-Rechnungsplattform aufmerksam!
Wir weisen Ihre geplante Anbindung außerdem im DATEV-Marktplatz aus.
Schnittstellenberatung
Sie benötigen Beratung rund um die API der DATEV E-Rechnungsplattform? Wir unterstützen Sie mit einem kostenpflichtigen Beratungstermin.
Weitere Fragen?
Wir haben die häufigsten Fragen rund um die DATEV E-Rechnungsplattform gesammelt und für Sie beantwortet.
Wissenswertes über DATEV
Mit DATEV haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der jahrzehntelange Erfahrung in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen hat. Seit 1966 vernetzten wir den Mittelstand mit steuerlichen Beratern und der Finanzverwaltung.
Bei uns liegen die Daten Ihrer Kunden in sicheren Händen:
- ISO/IEC 27001 zertifiziertes DATEV-Rechenzentrum.
- Höchstes Sicherheitsniveau für Kundendaten
- Direkter Abruf relevanter Daten für Prüfungsfälle aus dem DATEV-Rechenzentrum
Werden Sie jetzt Teil des DATEV-Ökosystems!