DATEV E-RECHNUNGSPLATTFORM: INFORMATIONEN FÜR SOFTWARE-HERSTELLER

Seit 1. Januar 2025 gilt die E-Rechnungspflicht für den Empfang von Rechnungen zwischen Unternehmen. Für den Versand gelten Übergangsfristen bis Ende 2027. Das Bundesfinanzministerium plant zudem die Abwicklung von B2B-Transaktionen über E-Rechnungsplattformen – mit Auswirkungen auf Unternehmen und Software-Hersteller von rechnungsempfangenden bzw. -erstellenden Lösungen.

DATEV bietet eine eigene Plattform an, an die sich Software-Hersteller per API anbinden können.