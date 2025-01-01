Richtig ist, dass der Gesetzgeber vorauss. bis 2028 keine Vorgaben zum Übertragungskanal für E-Rechnungen machen wird. Rein rechtlich wäre es also ausreichend, ausschließlich auf die E-Mail zu setzen. Die E-Mail ist zwar ein verbreitetes und etabliertes Medium, aber gleichzeitig auch mit Risiken belastet: ohne Verschlüsselung erfolgt die Übertragung grds. offen; Veränderungen des Inhalts sind möglich; ob die E-Mail tatsächlich empfangen wurde, ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung für den Versender unklar; der Empfänger kann sich nicht sicher sein, alle Rechnungen erhalten zu haben; eine E-Mail kann an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen eingehen, sich einen Überblick über alle Rechnungen zu verschaffen ist ggf. nur schwer möglich. Darüber hinaus existieren vielfältige Betrugsszenarien auf Basis des E-Mailversands von Rechnungen. Größere Unternehmen setzen daher heute schon häufig nicht mehr auf die E-Mail und können das ihren Geschäftspartnern gegenüber auch durchsetzen. Mit der DATEV E-Rechnungsplattform können Sie die genannten Probleme von Anfang an vermeiden und setzen auf einen zukunftssicheren Prozess. Sie profitieren von der Sicherheit der Übertragungskanäle, von der präzisen Validierung und Visualisierung der strukturierten Daten als auch von den Statusmeldungen zu den beim Geschäftspartner eingegangenen Rechnungen.