Software-Hersteller, die sich für den Partnerstatus DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner bewerben möchten, müssen zunächst einen DATEV-Datenservice umsetzen und eine vorgegebene Mindestanzahl von Nutzern nachweisen können.

Nach einer Bewerbung prüft DATEV unter anderem, ob die Lösung DATEV-Software sinnvoll ergänzt und entscheidend auf dieser Basis über eine Partnerschaft. Fällt die Entscheidung für eine Partnerschaft, wird die Lösung auf dem DATEV-Marktplatz aufgenommen. Schnittstellen dieser Partner werden regelmäßig einer technischen Prüfung unterzogen.