Allgemein
Warum sollte ich meine Software auf dem DATEV-Marktplatz listen?
Ihre Software wird Teil des Lösungsangebots im DATEV-Marktplatz. Sowohl Kanzleien als auch Unternehmen nutzen die Plattform, um nach ergänzenden Lösungen zu DATEV-Software zu suchen. Sie erhalten Partnerlabels, die Sie in Ihrer Kommunikation nutzen können, werden von einem persönlichen Partnermanager betreut und haben die Möglichkeit zur Teilnahme an DATEV-Partnerveranstaltungen. Zudem erhalten Sie auch DATEV-Testsoftware und Zugang zu kostenfreien Schulungen.
Welche Formen der Partnerschaft gibt es?
Auf dem DATEV-Marktplatz gelistete Partner
- DATEV-Marktplatz Premium Partner
- Diese Partnerschaft wird von DATEV initiiert. Partner dieser Kategorie werden von DATEV auf Basis eines Partnerauswahlverfahrens aktiv ausgewählt.
- DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner
- Software-Hersteller können sich für diese Partnerkategorie bewerben. Voraussetzung ist, dass ein DATEV-Datenservice implementiert wurde, den mindestens 25 Kunden nutzen.
- Nach einer Bewerbung prüft DATEV unter anderem, ob die Lösung DATEV-Software sinnvoll ergänzt und entscheidet auf dieser Basis über eine Partnerschaft. Fällt die Entscheidung für eine Partnerschaft, wird die Lösung auf dem DATEV-Marktplatz aufgenommen. Schnittstellen dieser Partner werden regelmäßig einer technischen Prüfung unterzogen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Die ersten Schritte zum Partnerstatus.
DATEV-Schnittstellen können auch ohne eine Partnerschaft mit DATEV umgesetzt werden. Entsprechende Software-Hersteller bezeichnen wir als DATEV Schnittstellen Anbieter. Die Dokumentationen unserer Schnittstellen finden Sie im DATEV Developer Portal.
DATEV Schnittstellen Anbieter profitieren nicht von den Vorteilen der DATEV-Marktplatz Partner.
Was ist das DATEV Developer Portal?
Das DATEV Developer Portal ist der zentrale Einstiegspunkt zu allen Schnittstellen der DATEV. Hier finden Sie alle Informationen, die für die Umsetzung einer DATEV-Schnittstelle notwendig sind. Die Inhalte und Features des Portals sind für jedes Unternehmen mit einem Interesse an DATEV-Schnittstelle zugänglich.
Was ist der DATEV-Marktplatz Award?
Der DATEV-Marktplatz Award ist eine Auszeichnung, die DATEV jährlich an besonders hervorzuhebende DATEV-Marktplatz Partner verleiht.
Der Award wird in den Kategorien Meiste neue Bewertungen am DATEV-Marktplatz und Meiste neue DATEV-Datenserviceanwender einer DATEV-Marktplatzseite vergeben. Darüber hinaus sind Sonderawards möglich.
2024 wurden folgende Partner mit dem DATEV-Marktplatz Award ausgezeichnet:
- DATA Security GmbH - Meiste neue Bewertungen am DATEV-Marktplatz
- page one GmbH - Meiste neue DATEV-Datenserviceanwender
- HRworks GmbH - Meiste Aufrufe einer DATEV-Marktplatzseite
- wevalue AG - Sonderaward: DATEV-Marktplatz Newcomer
- Parity Software GmbHSonderaward: Zusammenarbeit DATEV Channel & DATEV-Marktplatz Partner
Zusammenarbeit mit DATEV
Wie werde ich DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner?
Informationen zum Ablauf finden Sie auf der Seite: Die ersten Schritte zum Partnerstatus.
Wie werde ich DATEV-Marktplatz Premium Partner?
DATEV-Marktplatz Premium Partner haben für DATEV eine besondere strategische Bedeutung. Diese Art der Partnerschaft wird von DATEV initiiert. Eine aktive Bewerbung ist nicht möglich.
Welche Leistungen erhält man bei welcher Zusammenarbeitsform durch DATEV?
DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner:
- Eigene Seite im DATEV-Marktplatz
- Nutzung von DATEV-Partnerlabels
- Werben mit dem Wording „von DATEV technisch geprüft“ in Bezug auf die Schnittstelle
- Möglichkeit zur Teilnahme an ausgewählten DATEV-Veranstaltungen
- Dedizierter DATEV-PartnermanagerKostenfreie Nutzung von DATEV-Testsoftware
- Jährliches Kontingent an kostenfreien Beratungsleistungen
- Zugang zu kostenfreien Schulungsangeboten
DATEV-Marktplatz Premium Partner:
Die Leistungen für Schnittstellen Partner gelten auch für Premium Partner. Das Kontingent für Beratungsleistungen ist für Premium Partner unbegrenzt.
Innerhalb der engen Zusammenarbeit bei der Marktbearbeitung profitieren Premium Partner von mehr Möglichkeiten bei Vermarktungsaktionen und Veranstaltungsbeteiligungen.
DATEV Schnittstellen Anbieter:
- Listung auf einer Sammelseite im DATEV-Marktplatz
- Nutzung des Labels DATEV-Datenservice in Bezug auf den umgesetzten Datenservice
Benötige ich für eine Listung im DATEV-Marktplatz eine Datenschutz-/Informationssicherheits-Zertifizierung?
Die Kunden von DATEV erwarten bei Partnerlösungen ein vergleichbares Security Level, wie sie es von DATEV-Lösungen gewohnt sind. DATEV-Marktplatz Premium Partner müssen bis spätestens 01.07.2026 über eine Zertifizierung hinsichtlich Datenschutz und Informationssicherheit für ihre Lösung verfügen, um ihren Partnerstatus beizubehalten. Grund ist der spezielle Empfehlungscharakter, den Lösungen von DATEV-Marktplatz Premium Partnern haben, und die damit einhergehenden höheren Kundenanforderungen. Eine Übersicht über die akzeptierten Zertifikate befindet sich im Folgenden. Zertifikate von Partnern platziert DATEV auf ihrer Partnerseite im DATEV-Marktplatz. DATEV empfiehlt DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partnern ebenfalls eine Zertifizierung hinsichtlich Datenschutz/Informationssicherheit. Voraussetzung für eine Listung im DATEV-Marktplatz ist eine solche bei dieser Partnerkategorie allerdings nicht.
Weitere Anmerkungen:
- Der Scope der Zertifizierung beinhaltet mindestens: „Entwicklung und Betrieb der Marktplatz Lösung“.
- Anmerkung zum Fokus der auf der Liste anerkannten Zertifikate: Die Zertifkate orientieren sich generell an ISO27001, an einer Akkreditierung sowie an einer Umsetzung der Informationssicherheit (IS) mittels soliden ISMS-Aufbau.
- Besonderheiten bei den Datenschutz Zertifikaten: Art 42 DS-GVO und ULD als Datenschutz (DS) Zertifikate sind jeweils valide, da hohe Informationssicherheitsanteile. Reine DS-Zertifikate wie ISO 27701/27017/27018 benötigen hingegen immer ein IS-Zertifkat ISO 27001 als Voraussetzung. Ein DS-Zertifikat VdS 10010 ist nur valide in Ergänzung zu einem IS-Zertifikat VdS 10000.
Zertifikat-Testat ISO 27001
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerk/Auditkriterien: ISO 27001
Zertifikat-Testat ISO 27701 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: DS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27701 Voraussetzung
Zertifikat-Testat ISO 27017 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: IS – Fokus Cloud-Dienstleistungen
Zielgruppen: Brachen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27001 Voraussetzung
Zertifikat-Testat ISO 27018 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: DS- Fokus Cloud-Dienstleistungen
Zielgruppen: Brachen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27001 Voraussetzung
Zertifikat-Testat C5
Scope: IS/DS Cloud-Anbieter
Zielgruppen: Banchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue
Zertifikat-Testat BSI Grundschutz
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: BSI - IT-Grundschutz-Bausteine (Edition 2023) (bund.de)
Zertifikat-Testat TISAX
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branche Automobilsektor
Regelwerke/Auditkriterien: VDA Information Security Assessment
https://portal.enx.com/de-DE/TISAX/downloads/
Zertifikat-Testat Art 42 - Europrise
Scope: DS (IT-Produkte & Dienstleistungen)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: EuroPriSe Criteria
Zertifikat-Testat Art 42 - Auditor
Scope: DS Cloud-Anbieter
Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: Kriterienkatalog
Zertifikat-Testat VdS 10000
Scope: IS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: VdS 10000-Richtlinien Informationssicherheitsmanagement
Zertifikat-Testat VdS 10010 - gültig nur wenn aufbauend auf VdS 10000
Scope: DS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: VdS -Richtlinien 10010 Datenschutzmanagement
Zertifikat-Testat CISIS12
Scope: IS/DS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: Compliance&Informationssicherheit, 12 Schritte, Baustein , Maßnahmenkatalog
Zertifikat-Testat ULD
Scope: DS (IT-Produkt)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Kriterienkatalog
Zertifikat-Testat BSI Grundschutz Basis-Absicherung
Scope: IS (Informationsverbund)Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Leitfaden zur Basis- Absicherung Checklisten Basis-Absicherung
BSI führt IT-Grundschutz-Testat nach Basis-Absicherung ein
Vermarktung
Von welchen konkreten Vermarktungsvorteilen profitiere ich als DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner?
- Eigene Partnerseite auf dem DATEV-Marktplatz
- Werben mit offiziellen DATEV-Partnerlabels
- Werben mit dem Wording „von DATEV technisch geprüfte Schnittstelle“
- Teilnahme an Vermarktungsmaßnahmen der DATEV, z. B. Veranstaltungen
Profitiere ich bei Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung?
Ja, wir erreichen durch umgesetzte Maßnahmen eine erhöhte Sichtbarkeit des DATEV-Marktplatzes und der dort platzierten Lösungen in Suchmaschinen.
Wie bekomme ich die Kennzeichnung "Premium Partner"?
Die Kennzeichnung "Premium Partner“ ist den Lösungen von DATEV-Marktplatz Premium Partnern vorbehalten. DATEV wählt diese Partner aktiv aus. Ein Bewerbungsverfahren existiert nicht.
Wer darf die offiziellen Partnerlabels verwenden?
Die Verwendung unserer Partnerlabels ist den DATEV-Marktplatz Partnern vorbehalten.
Welche Hinweise gibt es für die Kommunikation von DATEV-Marktplatz Partnern zur Partnerschaft mit DATEV?
Bei der Gestaltung der Kommunikation unterstützt unsere Infoseite mit Kommunikationshinweisen.
Technische Infos
Erhalte ich eine Testsoftware?
Ja, als DATEV-Marktplatz Partner erhalten Sie bei Bedarf über Ihren Partnermanager kostenlos DATEV-Software zu Testzwecken, die Anbindung der DATEV-Schnittstellen betreffend.
Erhalte ich technischen Support, wenn ich eine Schnittstelle umsetze?
Als DATEV-Marktplatz Partner haben Sie ein jährliches Kontingent für kostenfreie Schnittstellenberatungen. Ohne eine Partnerschaft mit DATEV sind Beratungsleistungen kostenpflichtig. Eine Schnittstellenberatung können Sie online buchen.