DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner Software-Hersteller können sich für diese Partnerkategorie bewerben. Voraussetzung ist, dass ein DATEV-Datenservice implementiert wurde, den mindestens 25 Kunden nutzen. Nach einer Bewerbung prüft DATEV unter anderem, ob die Lösung DATEV-Software sinnvoll ergänzt und entscheidet auf dieser Basis über eine Partnerschaft. Fällt die Entscheidung für eine Partnerschaft, wird die Lösung auf dem DATEV-Marktplatz aufgenommen. Schnittstellen dieser Partner werden regelmäßig einer technischen Prüfung unterzogen.



DATEV-Schnittstellen können auch ohne eine Partnerschaft mit DATEV umgesetzt werden. Entsprechende Software-Hersteller bezeichnen wir als DATEV Schnittstellen Anbieter. Die Dokumentationen unserer Schnittstellen finden Sie im DATEV Developer Portal.

DATEV Schnittstellen Anbieter profitieren nicht von den Vorteilen der DATEV-Marktplatz Partner.