DATEV-MARKTPLATZ PARTNER

Das Dokument unterstützt Sie als DATEV-Marktplatz Partner bei der Gestaltung Ihrer Kommunikation zur Partnerschaft mit DATEV. Bitte stimmen Sie Kommunikationsmaßnahmen, die die Partnerschaft und/oder DATEV betreffen, mit Ihrem zuständigen Partnermanager bei DATEV ab.