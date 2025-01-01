4PLAN von Software4You Planungssysteme GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnergebnisdatenservice

5F von 5FSoftware GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Abacus Deep Export Buchungen von ABACUS AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

AboWunder von Corporate Image Consulting GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Abrantix ReconHub von Abrantix AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

AFinConnector von Grman IT Solutions

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Agenda InvoiceHub von Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

AGICAP von AGICAP

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Alasco von Alasco GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

AMADEUS von DATEX Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Amagno Digital Workspace von Amagno GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Amply von Amply UG

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Ansykom von ANSYKOM Anwendungssysteme und Komponenten GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Axxerion von InCaTec Solution GmbH

Schnittstelle

Rechnungsdatenservice 1.0

Belegupload KanzleiApp von Masasana AI

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Belegzentrale von dimento.com GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

BEOH von BEOH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

BillMore Invoicing von BillMore GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

billyard von billyard GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

Binale von Binale GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Bizcuit von Bizcuit B.V.

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

BOMITO von D10 Solutions AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

buchhalter.pro von buchhalter.pro GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

c-ware von c-trace GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Caya von Caya GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

chayns von Tobit Software Laboratories AG

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

ChefsList von Chefslist GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Chift von Chift SRL

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

CIB kanzlei app von CIB software GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Cloud-Surfers eAU Portal von Cloud-Surfers GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

Cobot von Upstream - Agile GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

CoinTracking von CoinTracking GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

COMED von COMED GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Compleet Workforce von compleet GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Lohnimportdatenservice

CompuDMS von CompuKöln Dokument Management GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

ConnectCloud von WIADOK GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

ConnectCloud Login von WIADOK GmbH & Co. KG

Schnittstelle

Login mit DATEV

CRM+ von brainformatik GmbH

Schnittstellen:

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 

cuvalu von terratax 24/7 KG

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

d3.documents von Lion and Deer GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

D² DMS von Documents & Data GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

das programm von synatos GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

DBB Connect von DBB DATA Solutions GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice

DCOMM von IT-Service DGO

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DIGI-BEL von DIGI-BEL GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft

Digital Purchase Order von LeBog Software

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DOCBOX von aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DocuBizz von DocuBizz ApS.

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Docuflair von Administrator.at B2B GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Login mit DATEV

DocuWare Connect to DATEV Rechnungswesen von PROWIS Automatisierung GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DocuWare Connect to DATEV Unternehmen online von PROWIS Automatisierung GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Dokumente (MR-Portal) von Maschinenringe Deutschland GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DreamRobot von DreamRobot GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 2.0

Dyflexis von Dyflexis GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

e-DataHub von Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Easyfirma von EasyFirma GmbH & Co KG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

ecm:one von ecm:one GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

eco Billflow von Subvenio GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

eEvolution von eEvolution GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

efsta von efsta IT Services GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

envisia finder von envisia GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

eserp von es2000 Errichter Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

faktoora von faktoora GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Fakturia von Luminea IT Services GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

farmact von FarmAct GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Fastdocs Crew von Fastdocs.de GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Fina von Countful UG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Findity App von Findity AB

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Finmatics Scan & Trenn von Finmatics GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Finom von PNL FINTECH B.V. (Finom)

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

flair eAu von flair.hr GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

Frienton von Frienton GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

GuideCom HR Suite von GuideCom AG

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

HCM4HUMANCAPITAL von HCM4all GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

HELIX von PERBILITY GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnergebnisdatenservice

HiBob von Hi Bob Ltd.

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

Hivebuy von Hivebuy GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

HoorayHR von Hooray B.V.

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnergebnisdatenservice

HRlab von HRlab GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

HR-ON Staff von HR-ON

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

HRPANORAMA von HR PANORAMA

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

IDA von IDALABS GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Lohnimportdatenservice

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

IEF von itarius UG

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

iflow von Ritter Technologie GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Infoplus von Infoplus AG

Schnittstelle

DATEV Lohnergebnisdatenservice

Integra eProc von Integra Internet Management GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

intellicon von intellicon GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

intexConnector von intex Informations-Systeme GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

IONpro von enbidia

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

ITCP2D von Plattes Group S.L.

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

IWV Export für Shopware von IWV DIGITALAGENTUR Nikolaos Valkanis

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Kaizura von Valesa GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

KanzleiApp von Masasana AI

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

KanzleiDrive von fino kanzleidrive GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Login mit DATEV

KENJO von Kenjo GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Lohnimportdatenservice

Klippa von Klippa B.V

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Kombo von Kombo Technologies GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnergebnisdatenservice

Landdata von Just Farming GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

LANOScloud von LANOS Computer GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

Login mit DATEV

Legalian Geldwäschegesetz (GwG) Compliance Integration von Legalian GmbH

Schnittstelle

Login mit DATEV

Lexware Desktop Solutions von Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

liftbase von make.digital GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Limex Werkstattsoftware von Limex Computer GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

linqi von linqi GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

LirAI von LirAI Technology GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

LKL eRechnung von LKL Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Lucca Software Connector von Lucca Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

maesn von maesn GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

ManagerConnect von der SEWOBE AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

MeinHandwerker-App von MH-6 Web- & App-Entwicklung

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

MiA von CODEANKER GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

milia.io von milia GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft

Mobility Manager von Remoso (ACA GmbH)

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

myBeleg von GTSK – Gesellschaft für Technische Software-Entwicklung und Konzeption mbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

nasdo Lohn von nasdo AG

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

ndLohn Lohnauswertungen von nasdo AG

Schnittstelle

DATEV Lohnergebnisdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

NEXTDOKU von NEXTDOKU GmbH

Schnittstelle

DATEV Mandantenstammdatenservice

Ninox von Ninox Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

DATEV Lohnauswertungsdatenserivce

nlb Belegtransfer von Neue Landbuch GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

obwyse von OXSEED logistics GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

OceanHub von EIB Consulting GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Odoo Connector von much. GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Office Port von InnovationNext GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

ONEtobeONE von ONEtobeONE

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Onventis Invoice Processing von Onventis Holding GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

OPA Optik von EDV-Optik-Partner GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Oreamnos BEX von Oreamnos GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

OS/ von OS GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

PDJ Automatisierung von PDJ

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Penzilla von Penzilla GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

Persis Integration von Atoria the people software GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Persis Integration von Persis GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

Personio von Personio SE & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

perview von perview systems gmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

DATEV Lohnergebnisdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

Pointchamp von Pointchamp GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

pretix von rami.io GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

PROBIS Expert von PROBIS Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

ProfipayTransferApp von Tonfunk Systementwicklung und Service GmbH

Schnittstelle

Rechnungsdatenservice 1.0

project b. von project b.

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

projectfacts von 5 Point AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Pulse von Papershift GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

QuoJob von QuoTec GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

recap von re:cap Technologies GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

rippling.com von Rippling Germany GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Rita Bosse Software von Rita Bosse Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

scanacs Buchhaltung von scanacs direct GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

ScanSchleuse für Kanzleien von Scanfabrik KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft

SCC-Control von ZIEMER GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

SelectLine von SelectLine Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

ShakeSpeare von 42DBS GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Simplisan von Simpli San GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

SMACC von SMACC GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

smartdocu® von smartdocu Solutions GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer

SmartGrundsteuer von Taxy.io GmbH

Schnittstelle

DATEV Mandantenstammdatenservice

Login mit DATEV

Speed Step Fashion ERP von Speed Step IT Solutions GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Spesenfuchs von Spesenfuchs GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

StaffingUp von Smaser AG

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

STARKE-DMS von Starke + Reichert GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

Steuerboard von Steuerboard Labs GmbH, Matyas Heins & Jakob Brandt GbR

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

SumUp von SumUp Services GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 

Tabular von Skipper Technologies UG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

TaxCloud von Blumagine

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

TaxCloud HR von Personizer GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

TaxDome von TaxDome

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Taxdoo von Taxdoo GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

tegolySIGN von tegoly GmbH

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Therefore DATEV Connector von Therefore Corporation GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

TIDE von TIDE PLATFORM S.A.

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

TimeTac von TimeTac GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

TimeTrack von TimeTrack GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

ToolTime von ToolTime GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

 

Topix von TOPIX Business Software AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Tramino von Peter Traskalik

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

tricoma Buchungsdatenexport von tricoma AG

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Vendo von ZeroByte Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

VereinOnline.org von GRITH AG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

vetpraxis von vetpraxis.de e.K.

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

ViveLaCar von ViveLaCar GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Vivid Money von Vivid Money

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

vyble-hr-files von vyble GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Wellcode Communicator von Wellcode Software

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Lohnimportdatenservice

wflow.com Integrations von wflow.com Czech Republic s.r.o.

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

windream von dataglobal Bochum GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

winweb-food von Winweb Informationstechnologie GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Workato Plattform von Workato Inc

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

workcentrix Rechnungsdatenservice für Amagno von Workcentrix GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

Workday-Payroll-Integration von SHAPEiN GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

WorkX von Hers RMTSoft GmbH & Co. KG

Schnittstelle

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Zahlungs­abrufservice von BEOH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

Zeitbox von Vierkant Software GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnaustauschdatenservice (nur eAU)

ZEP von ZEP GmbH

Schnittstelle

DATEV Buchungsdatenservice

ZEP 2.0 von ZEP GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnimportdatenservice

ZEP HR Masterdata von ZEP GmbH

Schnittstelle

DATEV Lohnergebnisdatenservice

Zoolo von Smart Industries GmbH

Schnittstelle

DATEV Rechnungsdatenservice 1.0