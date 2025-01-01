Aus Umfragen wissen wir, dass DATEV-Kunden hohe Erwartungen an DATEV-Marktplatz Partnerlösungen beim Thema Privacy & Security haben, insbesondere bei DATEV-Marktplatz Premium Partnern. Partnerlösungen sollen sich mittels datenzentrierter Workflows sicher in DATEV-Produkte integrieren.

DATEV wird diesem Anspruch gerecht und macht als wichtiges neues Kriterium für DATEV-Marktplatz Premium Partner den Nachweis einer Zertifizierung zum Standard.

Weitere Anmerkungen:

  • Der Scope der Zertifizierung enthält mindestens: „Entwicklung und Betrieb der Marktplatz Lösung“.
  • Anmerkung zum Fokus der auf der Liste anerkannten Zertifikate:
    Die Zertifkate orientieren sich generell an ISO27001, an einer Akkreditierung sowie an einer Umsetzung der Informationssicherheit (IS) mittels soliden ISMS-Aufbau.
  • Besonderheiten bei den Datenschutz Zertifikaten:
    Art 42 DS-GVO als Datenschutz (DS) Zertifikat ist valide, da hohe Informationssicherheitsanteile. Reine DS-Zertifikate wie ISO 27701/27017/27018 benötigen hingegen immer ein IS-Zertifikat ISO 27001 als Voraussetzung. Ein DS-Zertifikat VdS 10010 ist nur valide in Ergänzung zu einem IS-Zertifikat VdS 10000.

Übersicht akzeptierter Datenschutz-/Informationssicherheits-Zertifizierungen

Zertifikat-Testat ISO 27001

Scope: IS (Managementsystem)

Zielgruppen: Branchen-übergreifend

​Regelwerk/Auditkriterien: ISO 27001​

Zertifikat-Testat ISO 27701 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001

Scope:​ DS (Managementsystem)

​Zielgruppen: Branchen-übergreifend

Regelwerke/Auditkriterien​: ISO 27701 Voraussetzung​

Zertifikat-Testat ISO 27017 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001

Scope: IS – Fokus Cloud-Dienstleistungen

​Zielgruppen​: Brachen-übergreifend

Regelwerke/Auditkriterien​: ISO 27001 Voraussetzung​

Zertifikat-Testat ISO 27018 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001

Scope: DS- Fokus Cloud-Dienstleistungen ​

Zielgruppen​: Brachen-übergreifend

Regelwerke/Auditkriterien​: ISO 27001 Voraussetzung​

Zertifikat-Testat C5

Scope: IS/DS Cloud-Anbieter ​

Zielgruppen: Banchen-übergreifend

Regelwerke/Auditkriterien​: Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue​

Zertifikat-Testat BSI Grundschutz

Scope: IS (Managementsystem)

​Zielgruppen: Branchen-übergreifend

Regelwerke/Auditkriterien​: BSI - IT-Grundschutz-Bausteine (Edition 2023) (bund.de)

Zertifikat-Testat TISAX

Scope: IS (Managementsystem)​Zielgruppen: Branche Automobilsektor​​Regelwerke/Auditkriterien​: VDA Information Security Assessment​
https://portal.enx.com/de-DE/TISAX/downloads/ ​

Zertifikat-Testat Art 42 - Europrise

Scope​: DS (IT-Produkte & Dienstleistungen)​

Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)​

Regelwerke/Auditkriterien​: Register of certification mechanisms, seals and marks

Zertifikat-Testat Art 42 - Auditor

Scope: DS Cloud-Anbieter

​Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)​

Regelwerke/Auditkriterien​: Kriterienkatalog

Zertifikat-Testat VdS 10000

Scope​: ​IS (Managementsystem)​

Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)​

Regelwerke/Auditkriterien​: VdS 10000-Richtlinien Informationssicherheitsmanagement

Zertifikat-Testat VdS 10010 - gültig nur wenn aufbauend auf VdS 10000

Scope: DS (Managementsystem)​

Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)​

Regelwerke/Auditkriterien​: VdS -Richtlinien 10010 Datenschutzmanagement

Zertifikat-Testat CISIS12

Scope: IS/DS (Managementsystem)​

Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)​

Regelwerke/Auditkriterien​: Compliance & Informationssicherheit , 12 Schritte,Baustein , Maßnahmenkatalog

Zertifikat-Testat BSI Grundschutz Basis-Absicherung

Scope: IS (Informationsverbund)​

Zielgruppen: Branchen-übergreifend

​Regelwerke/Auditkriterien​: Leitfaden zur BasisabsicherungChecklisten Basis-Absicherung​,
BSI führt IT-Grundschutz-Testat nach Basis-Absicherung ein