Aus Umfragen wissen wir, dass DATEV-Kunden hohe Erwartungen an DATEV-Marktplatz Partnerlösungen beim Thema Privacy & Security haben, insbesondere bei DATEV-Marktplatz Premium Partnern. Partnerlösungen sollen sich mittels datenzentrierter Workflows sicher in DATEV-Produkte integrieren.

DATEV wird diesem Anspruch gerecht und macht als wichtiges neues Kriterium für DATEV-Marktplatz Premium Partner den Nachweis einer Zertifizierung zum Standard.