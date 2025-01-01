Software-Hersteller mit geplanter Anbindung
1a E-Rechnung von Jumex GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
4b-ERP von 4b-software UG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
acodey Brauerei- und Getränkehandelssoftware von EDV-Lösungen Otto Schmidt
Geplanter Umfang der Anbindung
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
amacapp von HR-SoftCom
Geplanter Umfang der Anbindung
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
Amagno Digital Workspace von Amagno GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
ANIDATA von Comitas Software GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
APRO Kassensystem von APRO Kassensysteme GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Beleg anbei App von dimento.com GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Belegebox von Docunout GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
bIT 4.0 von Bachthaler Informationstechnologie
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
bookman von bookmanSolutions GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
brainX von brainX GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Capitol von Sommer Informatik GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
CargoSoft TMS von CargoSoft GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
CCBusiness pro von CCSoft plus UG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
cisbox Invoice von cisbox GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
COMAC 7 und LEGANTA®360 von SBC StandardBusinessCode Systems GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
contractmanager² von CM Software & Consulting GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
d.velop invoices und d.velop documents von d.velop AG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
Debitorcloud von riecken.io
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
DekaData Euroforst von DekaData GmbH & Co.KG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
dFAKT, dcash von abis computersysteme GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
DYNAREX von OnREX GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
ecm.online von ecm.online GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
ELO for DATEV von ELO Digital Office GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
eMobility e-invoicing solution von Stackbox GmBH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
energypro 9.0 von energypro gmbh
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
FakturaGo von Softwareservice Fuhrmeister
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
FIBU-Schnittstelle E-Commerce 2 DATEV von JERA GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Finmatics Belegzentrale Scan & Trenn von Finmatics GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Fintom8 von Fintom8 AI UG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
FLOWWER von DotNetFabrik GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
ForMES von ForMES Service GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
GBIS.Net von abacon abp solution GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
GDL4 von Geschwister Diehl IT-Vertriebs GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
GetMyInvoices von fino data services GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
HS Auftragsbearbeitung für DATEV von HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
intexinvoiceConnector von intex Informations-Systeme GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
JASMIN-ERP von P-CATION Consulting and Solutions GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
JustOn Billing & Invoice Management von JustOn GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
LaCash von LaCash GmbH & Co. KG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Landrix Handwerk von Landrix Software GmbH & Co. KG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Marvin von Goecom GmbH & Co. KG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
mcGTH Windows Warenwirtschaftssystem von megacomp software + consulting
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
MELZER X3000 von Melzer GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
MonKey Office von ProSaldo GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
nu:expert von nu-version GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
OBS von Ernst Bergau GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
obwyse von OXSEED logistics GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Orgasoft.NET von Signum Warenwirtschaftssysteme AG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
pds Software von pds GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
pedif von Supedio GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Pleo von Pleo Technologies GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
POSSUM Kassensysteme von Heimpel GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Professional ERP von Software-Schmiede Vogler & Hauke GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
PS-WIN von CPH EDV-Beratung
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
QUIXOFFICE von QUIX GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
roc.Kasse von roc.Kasse GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
rsPos von RS Consulting
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SAP Business One / Systemhaus.One von neumeier AG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Scholz Software von Scholz Software GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SIDOMO von Deflize und Partner GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SLIM-X Datev Integration von SLIX Gesellschaft für Computersysteme mbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SOG ERP von SOG Business-Software GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SP solution® von SP softwarepartner Gesellschaft für SW- und PM mbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
StoryConnect von Story Events
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
SW BusinessWare von SW-Computer & Software GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
TEAM3+ von Schultheiß Software AG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
TF 2.0 von RLV Media GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
TM-Manager, TAXI-Experte von EDV-Systeme Grimm GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Trade Kasse von Trade Software-Systeme GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
tradeON von Schmidt GmbH Systemhaus für EDV und Organisation
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform versenden
VARIO 8 ERP-System von VARIO Software AG
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
WINAPO® ux von LAUER-FISCHER GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
Winhotel.MX PMS von CDSoft Vertriebs GmbH
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden
WINKALK von EDV Beratung Dr. Eckardt
Geplanter Umfang der Anbindung
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
E-Rechnungen über die Plattform versenden