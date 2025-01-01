Übersicht

Übersicht über Software-Hersteller, die eine Anbindung an die DATEV E-Rechnungsplattform planen.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich. Unternehmen müssen Rechnungen an andere Unternehmen nun elektronisch ausstellen. DATEV entwickelt eine E-Rechnungsplattform, mit der alle registrierten Kanzleien und Unternehmen von Anfang an optimal aufgestellt sind.

Als offenes Ökosystem konzipiert, ermöglicht die DATEV E-Rechnungsplattform anderen Software-Herstellern ihre Anwendungen über eine Schnittstelle anzubinden. So können Prozesse rund um die E-Rechnung durchgängig digital abgewickelt werden. Die hier gelisteten Software-Anbieter planen eine Anbindung ihrer Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform. Damit unterstützen sie die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal.

Aktuell planen 76 Software-Hersteller eine Anbindung an die DATEV E-Rechnungsplattform.