Allgemein
Was ist der DATEV-Marktplatz?
Der DATEV-Marktplatz ist eine Plattform, auf der Partnerlösungen der DATEV gelistet sind. Diese ergänzen DATEV-Produkte sinnvoll. Über technisch geprüfte Schnittstellen sind die Partnerlösungen optimal mit DATEV-Software verzahnt. Auf dem DATEV-Marktplatz wird in zwei Partnerkategorien unterschieden: DATEV-Marktplatz Premium Partner und DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner.
Welche Vorteile bietet der DATEV-Marktplatz?
Sie erhalten unkompliziert einen Überblick über Programme, die DATEV-Lösungen sinnvoll ergänzen. Mithilfe einer Freitext-Suche sowie einer Filter- und Sortierfunktion finden Sie schnell geeignete Partnerlösungen für Ihren Bedarf. DATEV prüft regelmäßig die DATEV-Schnittstellen in den Partnerlösungen. So haben Sie Gewissheit, dass die Software unserer Partner optimal mit den DATEV-Produkten zusammenspielen.
Wie profitieren Kanzleien von der Zusammenarbeit mit DATEV-Marktplatz Partnern?
Die zentralen Vorteile liegen in der effizienteren Leistungserstellung, der Erschließung neuer Beratungsfelder und der Optimierung der Kanzleiorganisation.
Welche Voraussetzungen muss ein Software-Hersteller erfüllen, um auf dem DATEV-Marktplatz gelistet zu werden?
Bevor DATEV eine Kooperation mit einem Software-Hersteller eingeht, durchläuft dieser einen Aufnahmeprozess. Dieser enthält insbesondere folgende Aspekte:
- Prüfung der Positionierung des Unternehmens und der Lösung gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern
- Gespräche mit Referenzkunden des Software-Herstellers
- Prüfung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens
- Prüfung der Relevanz der Lösung als Ergänzung des DATEV-Produktportfolios
- Integration eines DATEV-Datenservices
Vor der Aufnahme eines Software-Herstellers in die Partnerkategorie "DATEV-Marktplatz Premium Partner" führt DATEV zusätzlich ein aktives Partnerauswahlverfahren durch. Hierbei bewertet und vergleicht DATEV verschiedene Hersteller und deren Software u.a. auf Basis eines umfassenden Prüfkatalogs.
Werden die Anforderungen von DATEV an eine Partnerschaft erfüllt, wird mit dem Anbieter ein Partnervertrag geschlossen. Bevor der Partner in den DATEV-Marktplatz aufgenommen wird, prüft DATEV abschließend die umgesetzte(n) DATEV-Schnittstelle(n).
Prüft DATEV die Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern hinsichtlich Datenschutz und Informationssicherheit?
Vor der Aufnahme eines Partners in den DATEV-Marktplatz prüft DATEV, ob bei diesem Datenschutzverstöße bekannt sind. Liegt für eine Partnerlösung eine Zertifizierung im Kontext Datenschutz und/oder Informationssicherheit vor, platziert DATEV diese auf dem Marktplatzauftritt. DATEV-Marktplatz Premium Partner müssen bis spätestens 01.07.2026 über eine entsprechende Zertifizierung für ihre Lösung verfügen, um ihren Partnerstatus beizubehalten. Eine Übersicht über die akzeptierten Zertifikate befindet sich im Folgenden.
Weitere Anmerkungen:
- Der Scope der Zertifizierung beinhaltet mindestens: „Entwicklung und Betrieb der Marktplatz Lösung“.
- Anmerkung zum Fokus der auf der Liste anerkannten Zertifikate: Die Zertifkate orientieren sich generell an ISO27001, an einer Akkreditierung sowie an einer Umsetzung der Informationssicherheit (IS) mittels soliden ISMS-Aufbau.
- Besonderheiten bei den Datenschutz Zertifikaten: Art 42 DS-GVO und ULD als Datenschutz (DS) Zertifikate sind jeweils valide, da hohe Informationssicherheitsanteile. Reine DS-Zertifikate wie ISO 27701/27017/27018 benötigen hingegen immer ein IS-Zertifkat ISO 27001 als Voraussetzung. Ein DS-Zertifikat VdS 10010 ist nur valide in Ergänzung zu einem IS-Zertifikat VdS 10000.
Zertifikat-Testat ISO 27001
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerk/Auditkriterien: ISO 27001
Zertifikat-Testat ISO 27701 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: DS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27701 Voraussetzung
Zertifikat-Testat ISO 27017 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: IS – Fokus Cloud-Dienstleistungen
Zielgruppen: Brachen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27001 Voraussetzung
Zertifikat-Testat ISO 27018 - gültig nur wenn aufbauend auf ISO 27001
Scope: DS- Fokus Cloud-Dienstleistungen
Zielgruppen: Brachen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: ISO 27001 Voraussetzung
Zertifikat-Testat C5
Scope: IS/DS Cloud-Anbieter
Zielgruppen: Banchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue
Zertifikat-Testat BSI Grundschutz
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: BSI - IT-Grundschutz-Bausteine (Edition 2023) (bund.de)
Zertifikat-Testat TISAX
Scope: IS (Managementsystem)
Zielgruppen: Branche Automobilsektor
Regelwerke/Auditkriterien: VDA Information Security Assessment
https://portal.enx.com/de-DE/TISAX/downloads/
Zertifikat-Testat Art 42 - Europrise
Scope: DS (IT-Produkte & Dienstleistungen)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: EuroPriSe Criteria
Zertifikat-Testat Art 42 - Auditor
Scope: DS Cloud-Anbieter
Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: Kriterienkatalog
Zertifikat-Testat VdS 10000
Scope: IS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: VdS 10000-Richtlinien Informationssicherheitsmanagement
Zertifikat-Testat VdS 10010 - gültig nur wenn aufbauend auf VdS 10000
Scope: DS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: VdS -Richtlinien 10010 Datenschutzmanagement
Zertifikat-Testat CISIS12
Scope: IS/DS (Managementsystem)Zielgruppen: Branchen-übergreifend (KMU)
Regelwerke/Auditkriterien: Compliance&Informationssicherheit, 12 Schritte, Baustein , Maßnahmenkatalog
Zertifikat-Testat ULD
Scope: DS (IT-Produkt)
Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Kriterienkatalog
Zertifikat-Testat BSI Grundschutz Basis-Absicherung
Scope: IS (Informationsverbund)Zielgruppen: Branchen-übergreifend
Regelwerke/Auditkriterien: Leitfaden zur Basis- Absicherung Checklisten Basis-Absicherung
BSI führt IT-Grundschutz-Testat nach Basis-Absicherung ein
Ist die Listung auf dem DATEV-Marktplatz für Partner kostenpflichtig?
Die DATEV-Marktplatz Premium Partner zahlen während der laufenden Partnerschaft für die Empfehlungsleistungen im Rahmen der Partnerschaft an DATEV eine umsatzbasierte Aufwandsentschädigung.
Die DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner zahlen an DATEV, insb. für Schnittstellenberatungsleistungen und die Platzierung auf dem DATEV-Marktplatz, eine monatliche Grundgebühr sowie einen Klick-Preis.
Wie kann ich mit den Zuständigen für den DATEV-Marktplatz Kontakt aufnehmen?
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um uns Ihre Fragen und Anregungen mitzuteilen.
Wo finde ich Informationen gem. Art. 11, 12 und 24 des DSA?
Informationen nach Art. 11 und 12:
Behörden und Nutzer des DATEV-Marktplatzes können zur Kontaktaufnahme unser Kontaktformular nutzen oder alternativ eine Mail an marktplatz@datev.de schreiben.
Informationen nach Art. 24:
Bis zum 01.01.2025 fanden keine außergerichtlichen Streitbeilegungen statt. Die Anzahl der Aussetzungen von Diensten für Nutzer aufgrund offensichtlich rechtswidriger Inhalte (0), offensichtlich unbegründeter Meldungen (0) sowie offensichtlich unbegründeter Beschwerden (0) beläuft sich zum 01.01.2025 auf 0.
Unser DATEV-Marktplatz verzeichnete Stand 01.01.2025 in den letzten sechs Monaten eine durchschnittliche monatliche Zahl von 3.767 aktiven Nutzern.
Was ist der DATEV-Marktplatz Award?
Der DATEV-Marktplatz Award ist eine Auszeichnung, die DATEV jährlich an besonders hervorzuhebende DATEV-Marktplatz Partner verleiht.
Der Award wird in den Kategorien Meiste neue Bewertungen am DATEV-Marktplatz und Meiste neue DATEV-Datenserviceanwender einer DATEV-Marktplatzseite vergeben. Darüber hinaus sind Sonderawards möglich.
2024 wurden folgende Partner mit dem DATEV-Marktplatz Award ausgezeichnet:
- DATA Security GmbH - Meiste neue Bewertungen am DATEV-Marktplatz
- page one GmbH - Meiste neue DATEV-Datenserviceanwender
- HRworks GmbH - Meiste Aufrufe einer DATEV-Marktplatzseite
- wevalue AG - Sonderaward: DATEV-Marktplatz Newcomer
- Parity Software GmbHSonderaward: Zusammenarbeit DATEV Channel & DATEV-Marktplatz Partner
Nutzung des DATEV-Marktplatzes
Wie suche ich nach einer geeigneten Partnerlösung?
Grenzen Sie mithilfe der Filterfunktion das Software-Angebot ein, um geeignete Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.
Sie suchen gezielt nach dem Namen einer Partnerlösung oder möchten nach einem Schlagwort filtern? Dann nutzen Sie unsere Freitextsuche, um unkompliziert ans Ziel zu gelangen.
Ergänzend unterstützen Sie die Sortierfunktion sowie Kundenbewertungen bei der Suche nach der passenden Lösung.
Welche Bedeutungen haben die Kennzeichnungen der Lösungen in der Trefferliste auf dem DATEV-Marktplatz?
Premium Partner: Es handelt sich um eine Lösung eines DATEV-Marktplatz Premium Partners. Siehe auch Partnerkategorien.
Branchenexperte: Die Kennzeichnung wird nur angezeigt, wenn Sie einen Branchen-Filter ausgewählt haben. Damit werden Lösungen versehen, die sich explizit auf diese Branche fokussieren.
Mitgliedervorteil: Ein damit gekennzeichneter Partner bietet DATEV-Mitgliedern Sonderkonditionen an.
Hat die Rangfolge der angezeigten Lösungen innerhalb der Trefferliste eine Bedeutung?
Ja, grundsätzlich werden zuerst die empfohlenen Lösungen der Kategorie
DATEV-Marktplatz Premium Partner und danach die Lösungen der Kategorie
DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner gelistet. Innerhalb der beiden
Partnerkategorien sortieren wir die Lösungen nach Bewertungen: Primär sortieren wir absteigend nach Anzahl der Bewertungen. Haben mehrere Lösungen gleich viele Bewertungen, zählt als sekundäres Sortierkriterium die durchschnittlicheGesamtbewertung.
Bewertungen spielen für die Nutzer des DATEV-Marktplatzes eine zentrale Rolle bei der Suche und Auswahl von Partnerlösungen. Durch die Sortierung der Lösungen nach Bewertungen bekommen häufig und gut bewertete Lösungen mehr Sichtbarkeit.
Gibt es die Möglichkeit, eine Lösung über den DATEV-Marktplatz zu erwerben?
Eine direkte Kaufoption von Lösungen bieten wir nicht. Die Plattform dient rein als Unterstützung für die Suche nach Software-Lösungen, die die DATEV-Produkte sinnvoll ergänzen.
Wie erhält man zusätzliche Infos zur Partnerlösung?
Treten Sie mit dem Hersteller direkt in Kontakt. Hierfür können Sie das Kontaktformular auf der Marktplatzseite des jeweiligen Herstellers nutzen (Button "Partner kontaktieren“).
Weitere Informationen zur Lösung finden Sie außerdem auf der Homepage des Herstellers. Eine Verlinkung dorthin finden Sie ebenfalls auf der Marktplatzseite.
Wer ist für die Lösung und Leistung der DATEV-Marktplatz Partner verantwortlich?
Die gelisteten Lösungen im DATEV-Marktplatz stammen nicht von DATEV. Die Lösungen und auch die Leistungsaussagen stammen von den DATEV-Marktplatz Partnern und sind durch diese zu verantworten.
Wer ist Vertragspartner für den Anwender einer Lösung vom DATEV-Marktplatz?
Der Vertragspartner ist der jeweilige Anbieter der Lösung.
Schnittstellen
Wer verantwortet die DATEV-Schnittstelle in einer Partnerlösung?
Die DATEV-Marktplatz Partner implementieren, pflegen und verantworten die DATEV-Schnittstellen in ihren Lösungen. Auch die damit zusammenhängenden Serviceleistungen erbringt der entsprechende Partner.
DATEV prüft die DATEV-Schnittstellen in den Partnerlösungen in regelmäßigen Abständen auf Basis von Schnittstellenvorgaben.
Wie erhält man Informationen zur umgesetzten DATEV-Schnittstelle bei einer Partnerlösung?
Sie erhalten Informationen auf der entsprechenden Marktplatzseite unter der Überschrift "Schnittstellen“. Sollten diese Informationen nicht ausreichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.
Gibt es Unternehmen, die eine DATEV-Schnittstelle anbieten, aber keine Partnerschaft zu DATEV eingegangen sind?
Die Dokumentationen der DATEV-Schnittstellen sind über das DATEV Developer Portal frei zugänglich und können auch ohne eine Partnerschaft mit DATEV umgesetzt werden. Diese Software-Hersteller tragen den Namen DATEV Schnittstellen Anbieter.
DATEV Schnittstellen Anbieter, die einen DATEV-Datenservice (Online API) umgesetzt haben, werden auf einer Sammelseite im DATEV-Marktplatz gelistet. Diese finden Sie hier. DATEV prüft die integrierten DATEV-Datenservices in den Lösungen auf Basis von Schnittstellenvorgaben.
DATEV Schnittstellen Anbieter, die eine Desktop API oder Dateischnittstelle umgesetzt haben, werden nicht auf Seiten der DATEV gelistet. Die Schnittstellen werden nicht technisch geprüft.
Bewertungssystem
Wer darf Partnerlösungen bewerten?
Eine Bewertung darf jede Person abgeben, die Erfahrungen mit einer Softwarelösung aufweist. Ausgenommen sind Vertreter oder sonstige Nachstehende des Herstellers der Softwarelösung. In einer Bewertung dürfen dabei nur die Erfahrungen berücksichtigt werden, die ein Bewerter auch tatsächlich gemacht hat. Nähere Informationen dazu finden sich in den Nutzungsbedingungen.
Werden Bewertungen incentiviert?
Der Inhalt von Bewertungen darf nicht durch Incentivierungen beeinflusst werden. Dadurch sind die Meinungen und Erfahrungen der Nutzer echt und authentisch.
Schaffen Software-Hersteller Incentivierungen für die Abgabe von Bewertungen (beispielsweise durch Werbegeschenke), so sind diese Bewertungen als „incentivierte Bewertung“ gekennzeichnet. Die Incentives dürfen ausschließlich dazu dienen, dass Kundinnen und Kunden überhaupt eine Bewertung abgeben, nicht dazu, deren Inhalt zu beeinflussen und einen Wert von 25€ nicht übersteigen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Nutzungsbedingungen.
Incentivierung in diesem Zusammenhang ist jede Art von Leistungen in Form von Bargeld, Rabatten, kostenlosen Produkten, Gutscheinen oder anderweitigen (geldwerten) Versprechen für den Bewerter oder Dritte.
Welche Maßnahmen zur Betrugsprävention gibt es?
Nutzerverifikation: Bevor eine Bewertung veröffentlicht wird, ist es notwendig, dass sich der Bewerter erfolgreich verifiziert hat. Die Verifizierung erfolgt mittels der E-Mail-Adresse.
Bewertungsmoderation: Vor der Veröffentlichung durchläuft jede Bewertung ein Moderationsverfahren, bei dem KI-Mechanismen und geschulte Moderatoren zum Einsatz kommen können. Im Moderationsprozess wird geprüft, ob eine Bewertung den Vorgaben der Nutzungsbedingungen entspricht. Nur wenn eine Bewertung die Moderation erfolgreich durchlaufen hat, wird sie im DATEV-Marktplatz veröffentlicht.
Authentizitätsprüfung: Für jede Bewertung erfolgt eine Authentizitätsprüfung, mittels der Anomalien im Nutzerverhalten erkannt werden.
Wie kann ich auf Bewertungen reagieren?
Sie können Bewertungen im DATEV-Marktplatz als hilfreich oder nicht hilfreich kennzeichnen und Bewertungen kommentieren. Die Kommentarfunktion können Sie beispielweise nutzen, um Fragen an einen Bewerter zu stellen. Ein Bewerter wird bei jedem neuen Kommentar zu seiner Bewertung per Mail informiert.
Wie überwacht DATEV die Berechtigung zur Bewertungsabgabe?
Um die Bewertungsberechtigung eines Bewerters zu überwachen, wäre die Vorlage eines Kaufnachweises oder ähnliches durch den Bewerter notwendig. Einen solchen Nachweis fordern wir bei der Abgabe einer Bewertung nicht an. Das würde die Komplexität für den Bewerter erheblich erschweren und dazu führen, dass nur wenige Nutzer eine Bewertung erfassen.
Besteht bei einer veröffentlichten Bewertung allerdings der Verdacht, dass keine Bewertungsberechtigung vorliegt, behält es sich DATEV vor, vom Bewerter nachträglich einen entsprechenden Nachweis anzufordern. Kann der Bewerter die Berechtigung nicht nachweisen, darf DATEV die entsprechende Bewertung nachträglich ablehnen.
Ab wie vielen Bewertungen ist die Bewertung einer Partnerlösung aussagekräftig?
Eine allgemeingültige Bewertungsanzahl, gemäß der eine Bewertung aussagekräftig ist, gibt es nicht. Grundsätzlich gilt: Je mehr Bewertungen vorhanden sind, desto größer ist die Aussagekraft.
Wo finde ich weitere Informationen zum Bewertungssystem?
Nähere Informationen zum Bewertungssystem im DATEV-Marktplatz finden Si/content/datev-de/de/home/berufsgruppenuebergreifend/ueber-datev/portfolio/oekosystem/partnering/datev-marktplatz/datenschutz-sicherheit-und-nutzungsbedingue in den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweisen.