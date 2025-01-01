Bevor DATEV eine Kooperation mit einem Software-Hersteller eingeht, durchläuft dieser einen Aufnahmeprozess. Dieser enthält insbesondere folgende Aspekte:

Prüfung der Positionierung des Unternehmens und der Lösung gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern

Gespräche mit Referenzkunden des Software-Herstellers

Prüfung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens

Prüfung der Relevanz der Lösung als Ergänzung des DATEV-Produktportfolios

Integration eines DATEV-Datenservices

Vor der Aufnahme eines Software-Herstellers in die Partnerkategorie "DATEV-Marktplatz Premium Partner" führt DATEV zusätzlich ein aktives Partnerauswahlverfahren durch. Hierbei bewertet und vergleicht DATEV verschiedene Hersteller und deren Software u.a. auf Basis eines umfassenden Prüfkatalogs.

Werden die Anforderungen von DATEV an eine Partnerschaft erfüllt, wird mit dem Anbieter ein Partnervertrag geschlossen. Bevor der Partner in den DATEV-Marktplatz aufgenommen wird, prüft DATEV abschließend die umgesetzte(n) DATEV-Schnittstelle(n).