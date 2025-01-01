Künstliche Intelligenz ist in der Steuerberatung angekommen. Die Herausforderung liegt also nun weniger im Ob, sondern im Wie – wie steigt man als Kanzlei am besten ein? Wie lassen sich die Mitarbeitenden mitnehmen? Und wie kann man schnell Entlastung schaffen? Mit einem Praxistag können Sie gemeinsam mit Ihrem Team, die Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Chancen von KI erkunden/kennenlernen. Ziel ist es, Unsicherheiten abzubauen, Neugier zu wecken und erste umsetzbare Schritte für den Kanzleialltag zu definieren.

Ein Praxistag, der KI fachlich greifbar macht

Ein KI-Tag bietet viel mehr als eine klassische Schulung: Denn im Mittelpunkt stehen der Austausch und das gemeinsame Lernen. Unabhängig vom Vorwissen werden alle Teilnehmenden einer Gruppe da abgeholt, wo sie aktuell stehen - unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich in gemischten Gruppen stets ein lebendiger Dialog zwischen Fachwissen und Praxis entwickelt, von dem alle profitieren.

Neben einer kurzen, verständlichen Einordnung der Funktionsweisen, Chancen und Grenzen von KI liegt der Fokus bewusst auf dem Einsatz. In Gruppenarbeiten wird ausprobiert, wie KI-Tools im Alltag unterstützen können – etwa bei Texterstellung, Recherche oder der Automatisierung kleiner, wiederkehrender Arbeitsschritte. Dabei geht es nicht zwingend um fertige Lösungen, sondern darum, gemeinsam zu testen, was funktionieren und helfen kann. Der experimentelle Ansatz senkt Hemmschwellen und nimmt den Druck, sofort perfekte Ergebnisse liefern zu müssen.