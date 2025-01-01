Künstliche Intelligenz ist in der Steuerberatung angekommen. Die Herausforderung liegt also nun weniger im Ob, sondern im Wie – wie steigt man als Kanzlei am besten ein? Wie lassen sich die Mitarbeitenden mitnehmen? Und wie kann man schnell Entlastung schaffen? Mit einem Praxistag können Sie gemeinsam mit Ihrem Team, die Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Chancen von KI erkunden/kennenlernen. Ziel ist es, Unsicherheiten abzubauen, Neugier zu wecken und erste umsetzbare Schritte für den Kanzleialltag zu definieren.
Ein Praxistag, der KI fachlich greifbar macht
Ein KI-Tag bietet viel mehr als eine klassische Schulung: Denn im Mittelpunkt stehen der Austausch und das gemeinsame Lernen. Unabhängig vom Vorwissen werden alle Teilnehmenden einer Gruppe da abgeholt, wo sie aktuell stehen - unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich in gemischten Gruppen stets ein lebendiger Dialog zwischen Fachwissen und Praxis entwickelt, von dem alle profitieren.
Neben einer kurzen, verständlichen Einordnung der Funktionsweisen, Chancen und Grenzen von KI liegt der Fokus bewusst auf dem Einsatz. In Gruppenarbeiten wird ausprobiert, wie KI-Tools im Alltag unterstützen können – etwa bei Texterstellung, Recherche oder der Automatisierung kleiner, wiederkehrender Arbeitsschritte. Dabei geht es nicht zwingend um fertige Lösungen, sondern darum, gemeinsam zu testen, was funktionieren und helfen kann. Der experimentelle Ansatz senkt Hemmschwellen und nimmt den Druck, sofort perfekte Ergebnisse liefern zu müssen.
Erfahrungen aus der Praxis
Beim KI-Tag für Ihre Kanzlei von DATEV zeigt sich unseren KI-Beratern häufig ein ähnliches Bild: Gerade anfänglich skeptische Mitarbeitende entwickeln im Laufe des Tages am meisten Begeisterung und eigene Anwendungsideen. Wenn Sorgen ernst genommen und praktische Erfahrungen ermöglicht werden, wandelt sich Zurückhaltung in Neugier. Das Format funktioniert in Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen – vom ersten Kontakt mit KI bis hin zu bereits getesteten Lösungen. Bewährt hat sich die Kombination aus Grundlagen, praktischer Erprobung und strategischer Einordnung in Verbindung mit Change-Management-Elementen. Typische Effekte:
- Gemeinsame Lernerfahrung: Ein solides Grundverständnis von KI, ergänzt durch konkrete Praxis in der Gruppe.
- Abbau von Berührungsängsten: Vorurteile und Halbwissen werden relativiert, Zukunftssorgen realistisch eingeordnet.
- Konkrete Anwendungsmöglichkeiten: Nächste Schritte werden festgelegt und Verantwortlichkeiten klar benannt.
Fazit: Ein Arbeitsleben ohne KI wird künftig kaum vorstellbar sein. Ein praxisnaher Workshoptag bietet die Chance, sich auf individuellem Niveau mit dem Thema auseinanderzusetzen, Sicherheit zu gewinnen und die eigene Arbeitbelastungspürbar zu erleichtern. Für Kanzleien entsteht dadurch Orientierung und Zuversicht, den digitalen Wandel aktiv zu gestalten – und die Erkenntnis, dass KI kein fernes Zukunftsthema ist, sondern ein Werkzeug, das schon heute sinnvoll unterstützt.