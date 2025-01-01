Art.-Nr. 77671 | Online-Seminar (Vortrag)​

Smarte KI-Helfer für Ihre Kanzlei - selbst erstellen und anwenden

Einfach starten, viel bewirken: Erstellen Sie eigene Custom GPTs und gewinnen Sie Zeit durch die Automatisierung von Routineaufgaben.
  • Verständnis von KI und ihrer Bedeutung für Steuerberatungskanzleien
  • Praktische Live-Demonstration: Erstellen einer eigenen KI-Lösung
  • Sinnvolle Einsatzbereiche und Einbinden von Mitarbeitenden
Einmalig
205,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Integrieren Sie KI sinnvoll in Ihre Kanzleiprozesse! In unserem praxisorientierten Online-Seminar lernen Sie, eigene Custom GPTs zu erstellen, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren. Anhand konkreter Beispiele und einer Live-Demonstration zeigen wir Ihnen, wie diese intelligenten Lösungen helfen können, Routineaufgaben zu automatisieren und so wertvolle Zeit zu gewinnen. Stellen Sie Ihre Fragen und lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Ihre Kanzlei mit KI optimal für die Zukunft aufstellen können.

Themen

Allgemeines Verständnis von KI-Agenten in der Steuerberatung

  • Was sind KI-Agenten, Custom GPTs und Bots - Grundlagen und Begriffe

  • Unterschiede zwischen klassischen Tools und automatisierten Lösungen

  • Potenziale von KI in der modernen Steuerberatungskanzlei

Custom GPTs im praktischen Einsatz

  • Live-Demonstration: Erstellen eines Custom GPTs

  • Erfahrungen aus Pilotprojekten in Kanzleien

  • Welche Einsatzbereiche haben sich bewährt?

  • Was hat gut funktioniert – und was nicht?

  • Wie haben Teams auf die Einführung reagiert?

KI in der Kanzlei einführen

  • Voraussetzungen und sinnvolle Einsatzbereiche identifizieren

  • Mitarbeitende frühzeitig einbinden und schulen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Manuel Moucka

Manuel Moucka

Geschäftsführer digitalagentur1

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 04.02.26 | 
11:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 04.03.26 | 
14:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 03.06.26 | 
13:30 - 14:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 18.06.26 | 
14:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 16.09.26 | 
13:30 - 14:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.11.26 | 
14:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 03.12.26 | 
13:30 - 14:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

