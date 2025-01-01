Smarte KI-Helfer für Ihre Kanzlei - selbst erstellen und anwenden
- Verständnis von KI und ihrer Bedeutung für Steuerberatungskanzleien
- Praktische Live-Demonstration: Erstellen einer eigenen KI-Lösung
- Sinnvolle Einsatzbereiche und Einbinden von Mitarbeitenden
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Integrieren Sie KI sinnvoll in Ihre Kanzleiprozesse! In unserem praxisorientierten Online-Seminar lernen Sie, eigene Custom GPTs zu erstellen, die Ihre Arbeitsabläufe optimieren. Anhand konkreter Beispiele und einer Live-Demonstration zeigen wir Ihnen, wie diese intelligenten Lösungen helfen können, Routineaufgaben zu automatisieren und so wertvolle Zeit zu gewinnen. Stellen Sie Ihre Fragen und lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Ihre Kanzlei mit KI optimal für die Zukunft aufstellen können.
Themen
Allgemeines Verständnis von KI-Agenten in der Steuerberatung
-
Was sind KI-Agenten, Custom GPTs und Bots - Grundlagen und Begriffe
-
Unterschiede zwischen klassischen Tools und automatisierten Lösungen
-
Potenziale von KI in der modernen Steuerberatungskanzlei
Custom GPTs im praktischen Einsatz
-
Live-Demonstration: Erstellen eines Custom GPTs
-
Erfahrungen aus Pilotprojekten in Kanzleien
-
Welche Einsatzbereiche haben sich bewährt?
-
Was hat gut funktioniert – und was nicht?
-
Wie haben Teams auf die Einführung reagiert?
KI in der Kanzlei einführen
-
Voraussetzungen und sinnvolle Einsatzbereiche identifizieren
-
Mitarbeitende frühzeitig einbinden und schulen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen.
Referent
Manuel Moucka
Geschäftsführer digitalagentur1
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
