KI-Update - Trends und Anwendungen in der Praxis
- Neueste KI-Trends und ihre Relevanz für die Steuerberatung
- Einsatzmöglichkeiten für effizientere Arbeitsabläufe
- Aktuelle Themen und zukünftige Entwicklungen im Bereich KI
Kurzinfo
Hinweis
Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.
Inhalte
Beschreibung
Erweitern Sie Ihr Wissen über künstliche Intelligenz und bleiben Sie auf dem Laufenden! Wir geben Ihnen ein umfassendes Update zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der KI und zeigen Ihnen, wie Sie KI sinnvoll in der Steuerberatung einsetzen. Dazu erhalten Sie wertvolle Einblicke und Hintergrundwissen, um Potenziale und Herausforderungen der KI besser zu verstehen. Unsere KI-Updates finden dreimal im Jahr mit wechselnden Schwerpunkten statt und sind individuell buchbar.
Themen
Die Seminarinhalte geben Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Bereich der KI und richten sich jeweils nach den neuesten Entwicklungen und Trends. Im Vordergrund stehen konkrete Einsatzmöglichkeiten für ein effizienteres Arbeiten in der Kanzlei.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse im Bereich der KI
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Dr. Matthias Blank
Steuerberater, KI-Experte der DATEV
Dr. Constantin Werner
Projektleiter im DATEV Innovation Lab
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.