KI-Update - Trends und Anwendungen in der Praxis

Erweitern Sie Ihr Wissen über künstliche Intelligenz und bleiben Sie auf dem Laufenden! Wir geben Ihnen ein umfassendes Update zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der KI und zeigen Ihnen, wie Sie KI sinnvoll in der Steuerberatung einsetzen. Dazu erhalten Sie wertvolle Einblicke und Hintergrundwissen, um Potenziale und Herausforderungen der KI besser zu verstehen. Unsere KI-Updates finden dreimal im Jahr mit wechselnden Schwerpunkten statt und sind individuell buchbar.