KI-Update - Trends und Anwendungen in der Praxis

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Hinweis

Mit dem Besuch unseres Seminars kommen Sie der seit 02.02.25 geltenden Fortbildungspflicht nach Art. 4 des AI Acts nach.

Inhalte

Beschreibung

Erweitern Sie Ihr Wissen über künstliche Intelligenz und bleiben Sie auf dem Laufenden! Wir geben Ihnen ein umfassendes Update zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der KI und zeigen Ihnen, wie Sie KI sinnvoll in der Steuerberatung einsetzen. Dazu erhalten Sie wertvolle Einblicke und Hintergrundwissen, um Potenziale und Herausforderungen der KI besser zu verstehen. Unsere KI-Updates finden dreimal im Jahr mit wechselnden Schwerpunkten statt und sind individuell buchbar.

Themen

Die Seminarinhalte geben Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Bereich der KI und richten sich jeweils nach den neuesten Entwicklungen und Trends. Im Vordergrund stehen konkrete Einsatzmöglichkeiten für ein effizienteres Arbeiten in der Kanzlei.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse im Bereich der KI

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Dr. Matthias Blank

Dr. Matthias Blank

Steuerberater, KI-Experte der DATEV

Portraitbild der referierenden Person Dr. Constantin Werner

Dr. Constantin Werner

Projektleiter im DATEV Innovation Lab

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mo, 20.04.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:
Online Event
Mo, 05.10.26 | 
09:00 - 10:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

