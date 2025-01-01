Microsoft Updates

Informationen zu den Tests der DATEV-Programme auf ihre Verträglichkeit mit den Microsoft Updates.

Systemplattform

Voraussetzungen für Hard- und Software, die Sie beachten müssen, wenn Sie DATEV-Software einsetzen.

Signatur und Verschlüsselung

Zu einem sicheren Datenverkehr gehört auch die Signatur und Verschlüsselung von Dokumenten und E-Mails.

Schnittstellen

Für den Datenaustausch mit unseren DATEV-Programmen bieten wir eine Vielzahl von Schnittstellenlösungen an.