Abkündigungen und Leistungsänderungen

Welche Produkte, Programmfunktionen und Dienstleistungen abgekündigt werden oder Leistungsänderungen enthalten und welche Alternativen wir empfehlen.

Preisänderungen

Preisänderungen des DATEV-Produktportfolios inklusive Details und Hintergründen.

Wartungen und Störungen

Übersicht der Anwendungen, die aufgrund von Wartungen oder Störungen im DATEV-Rechenzentrum nicht zur Verfügung stehen.

Technische Informationen

Informationen zu Verträglichkeitstests der DATEV-Programme mit Microsoft-Updates, Systemvoraussetzungen für Hard- und Software, zur Signatur und Verschlüsselung von Dokumenten und E-Mails sowie zu unseren Schnittstellenlösungen.

Mandanten-Fernbetreuung

Software für die Online-Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen: sicherer Fernzugriff auf Mandanten-PCs über das DATEV-Rechenzentrum.