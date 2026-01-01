App für Mobilgeräte: RZ-Status mobil
Über unsere App für iOS und Android™ können Sie individuelle Push-Benachrichtigungen einstellen. Damit können Sie sich gezielt über die für Sie wichtigen Anwendungen benachrichtigen lassen.
Informationen dazu finden Sie im Dokument DATEV RZ-Status mobil (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080923).
RZ-Status Webseite
Unter www.datev-status.de finden Sie alle Wartungs- und Störungsmeldungen übersichtlich auf einer Seite. Die Seite ist, genau wie die RZ-Status-App, auch bei größeren Störungen im DATEV-Rechenzentrum weiter verfügbar.
DATEV-Community
Im Bereich Wartungen und Störungen der DATEV-Community informieren wir Sie im Voraus und auch live über größere Wartungsarbeiten oder Störungen.