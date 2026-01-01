App für Mobilgeräte: ​RZ-Status mobil​

Über unsere App für iOS und Android™ können Sie individuelle Push-Benachrichtigungen einstellen. Damit können Sie sich gezielt über die für Sie wichtigen Anwendungen benachrichtigen lassen.

​Informationen dazu finden Sie im Dokument DATEV RZ-Status mobil (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080923).

RZ-Status Webseite

Unter www.datev-status.de finden Sie alle Wartungs- und Störungsmeldungen übersichtlich auf einer Seite. Die Seite ist, genau wie die RZ-Status-App, auch bei größeren Störungen im DATEV-Rechenzentrum weiter verfügbar.

Wartungs-Newsletter

Unser Newsletter informiert Sie einmal wöchentlich über alle anstehenden Wartungen im DATEV-Rechenzentrum.

DATEV-Community

Im Bereich Wartungen und Störungen der DATEV-Community informieren wir Sie im Voraus und auch live über größere Wartungsarbeiten oder Störungen.