Wenn Sie Ihre E-Mails ebenfalls mit einer Signatur versenden (z. B. mit einem DATEV mIDentity), dann gelten die nachfolgenden Informationen ebenso für Ihre E-Mail-Empfänger.

Um prüfen zu können, ob ein Signaturzertifikat korrekt ist, brauchen Sie als Empfänger einer signierten E-Mail das Herausgeber-Zertifikat, mit dem das Signaturzertifikat erstellt wurde. Installieren Sie ggf. die Herausgeberzertifikate von DATEV: