Wenn Sie Ihre E-Mails ebenfalls mit einer Signatur versenden (z. B. mit einem DATEV mIDentity), dann gelten die nachfolgenden Informationen ebenso für Ihre E-Mail-Empfänger.
Um prüfen zu können, ob ein Signaturzertifikat korrekt ist, brauchen Sie als Empfänger einer signierten E-Mail das Herausgeber-Zertifikat, mit dem das Signaturzertifikat erstellt wurde. Installieren Sie ggf. die Herausgeberzertifikate von DATEV:
- Wenn Sie DATEV-Software (z. B. Grundpaket Basis oder Sicherheitspaket) auf Ihrem PC installiert haben, sind alle notwendigen Zertifikate automatisch der Microsoft-Zertifikatsverwaltung hinzugefügt.
- Wenn Sie nicht mit Microsoft Outlook arbeiten, dann wird die Signatur ggf. als Anlage der E-Mail beigefügt: Smime.XXX. Wenden Sie sich an Ihre Administratorin, Ihren Administrator oder Ihre IT-Fachkraft.
- Wenn Sie einzelne Zertifikate benötigen, können Sie die Herausgeber-Zertifikate einzeln herunterladen.
Signatur ist keine Verschlüsselung
Die E-Mails, die Sie von uns erhalten, sind zwar signiert, es können aber keine sensiblen, schützenswerten Daten in diesen Nachrichten versendet werden. Denn mit der Signatur ist keine Verschlüsselung verbunden. Doch nur durch eine Verschlüsselung wird der Datenverkehr so abgesichert, dass die E-Mail von Unbefugten nicht gelesen werden kann. Informationen zur Verschlüsselung finden Sie unter Kommunikation mit DATEV.
Signierte E-Mail beantworten / weiterleiten
Falls Sie eine signierte E-Mail per Microsoft Outlook beantworten oder sie weiterleiten, ist die Symbol-Schaltfläche Nachricht digital signieren automatisch aktiv. Wenn Sie die Nachricht unsigniert versenden wollen, müssen Sie die Schaltfläche deaktivieren.