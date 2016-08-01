Zertifikate zur Authentifizierung und Verschlüsselung
CA DATEV BT 06
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: b8 f0 98 0d b5 dd f2 a8 15 1a b5 b6 0b 62 07 f2 f0 14 60 86
CA DATEV BT 07
gültig vom 23.01.2017 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 61 03 18 b3 21 4c a7 06 b0 4d 35 e4 08 df 0e a6 39 ac 3c cd
CA DATEV BT 08
gültig vom 11.03.2020 bis 10.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 6f 46 29 56 62 86 57 f8 d1 95 b6 dc c0 8d 9e f1 00 89 b6 08
CA DATEV BT 09
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2KB) Fingerabdruck b7 2a 5f 8c e7 6c 81 5b e5 079792 d1 cc fe 84 a9 a1 e9 a7
CA DATEV BT 31
gültig vom 02.08.2016 bis 30.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 4f 2b 9e 0a e9 a0 a6 f5 b0 71 3a 9f 4b c9 b4 1a 55 6c e1 95
CA DATEV BT 32
gültig vom 06.04.2020 bis 09.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: fd de 8b d3 05 d5 e4 13 cd ba 15 f0 d3 78 cf 8e 53 a1 b2 71
CA DATEV BT 33
gültig vom 14.03.2023 bis 12.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: b1 2a 65 11 42 d1 f5 7b 61 17 12 ab d9 09 14 f5 a0 c9 ac bb
CA DATEV BT 94
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: d1 cc d0 cb 56 ad e3 1d 6e f3 b6 29 40 fc 59 c7 4e ec 92 1a
CA DATEV DAV 09
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 1f 4f 0d eb 98 46 73 93 19 8b c3 fe 33 c1 08 1b 1b 89 c1 2b
CA DATEV DAV 92
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: c7 f7 65 36 e7 e7 42 0d 0e 51 ec 4f 9e 7f 56 49 c7 c7 82 47
CA DATEV DEMV 02
gültig vom 16.07.2025 bis 12.11.2031 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 82 30 ee ad 88 8c 01 7d df 8b 9a 5f 59 2e 9f 03 cc 27 ac c5
CA DATEV DS 09
gültig vom 19.09.2022 bis 15.10.2038 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 70 e3 9c 81 bd eb ce 98 ae 89 30 90 64 67 57 60 b5 b1 74 87
CA DATEV DV 9
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 66 d9 76 64 32 ab e5 ce a0 3d a7 14 86 25 32 ab 1b 40 d4 4d
CA DATEV INM 9
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 07 da a8 82 8e fc 34 c9 d8 30 0d ba 4d 5f 0f ca 02 b2 eb fc
CA DATEV INS 9
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: a2 84 6d 94 08 f4 58 2e e8 c9 9a 40 70 ee b2 f2 76 95 2e b5
CA DATEV INT 06
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: f1 3c 3e 49 b6 42 6b fc a6 60 e6 a3 c2 51 ed 9c 29 02 f1 fd
CA DATEV INT 07
gültig vom 23.01.2017 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 60 a2 af 3f 8e 5f c6 78 0d 2a 38 9c d2 48 ab 65 3a 46 3b 6e
CA DATEV INT 08
gültig vom 11.03.2020 bis 10.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 99 51 96 c8 21 19 13 19 2c 6f f8 bd 76 df 0e a5 70 33 11 d9
CA DATEV INT 09
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 34 81 a8 9b 54 6c b5 90 5f f9 61 ed 81 4b 01 01 da 3a 1b b2
CA DATEV INT 31
gültig vom 02.08.2016 bis 30.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: a1 67 5c cd f7 a8 10 40 98 f4 51 7a 97 93 e1 05 56 3d c3 81
CA DATEV INT 32
gültig vom 06.04.2020 bis 09.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 1d 79 dd 80 59 17 9b 84 c8 63 4c b6 3d 49 94 e3 d7 04 b2 d0
CA DATEV INT 33
gültig vom 14.03.2023 bis 12.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 5f 67 b4 7b af f9 43 0a 73 0a 75 8e 96 62 d8 82 c3 c1 bc 89
CA DATEV INT 94
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: dd 64 b2 ac 07 d0 84 d8 f8 bf ff 15 a4 64 99 da 5e 26 df ba
CA DATEV MEMV 01
gültig vom 31.01.2020 bis 31.01.2028 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 86 e1 32 02 22 34 88 81 33 4c 97 d8 db d0 18 ac 03 da 30 9d
CA DATEV MEMV 02
gültig vom 22.02.2023 bis 22.02.2031 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 93 b4 d2 fa 2d 6f 78 9d af ac 7b 92 9d 16 44 f6 a2 90 1f ed
CA DATEV STD 06
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: ca b0 5a 95 6f 34 ff 0c 69 05 c1 55 9b 6d 54 5f 72 37 4b f3
CA DATEV STD 07
gültig vom 23.01.2017 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 44 91 a0 eb de e8 33 f757 5f 8d de a5 db c6 6e 9b be 24 a7
CA DATEV STD 08
gültig vom 11.03.2020 bis 10.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: dc 4b 5a 03 f9 fa 29 9e 4e 25 fb de d1 12 88 c5 fe 28 48 ee
CA DATEV STD 09
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 3f 5a cf c1 62 88 a4 f9 77 1e 6b ff c2 68 70 85 8d ae 58 bc
CA DATEV STD 31
gültig vom 02.08.2016 bis 30.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 52 1e c8 52 85 0a 6e 8f a1 39 18 6b 0e e4 ed fd a6 0b 6a 15
CA DATEV STD 32
gültig vom 06.04.2020 bis 09.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 04 a4 54 c1 e8 24 18 48 26 47 97 51 23 b6 49 52 13 52 7e d0
CA DATEV STD 33
gültig vom 14.03.2023 bis 12.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 3f 09 3b 43 9d 08 a4 c9 09 77 04 74 95 5d 6f d0 af 14 e9 95
CA DATEV STD 94
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 80 64 40 eb 12 26 b5 df d4 8f ee 7c d0 e8 fa cc 38 7d 67 fd
DATEV https-Proxy Root 01
gültig vom 24.11.2016 bis 24.11.2026 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 95 07 06 32 4f a6 b5 40 dd 24 2b 8e 2b 3d 61 5c bb 5b 44 96
DATEV https-Proxy Root 02
gültig vom 19.02.2025 bis 17.02.2039 (der-Datei, 1KB) Fingerabdruck: 58 2a bb a6 0f df 24 de e8 0e 4a 47 65 8b 99 0d 8f 48 3b 5c
ROOT CA DATEV DEMV 01
gültig vom 13.11.2019 bis 13.11.2031 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 15 21 d6 15 bf 14 57 8f ce c1 44 55 1a 52 ed 1e 56 70 8c ab
ROOT CA DATEV PE 01
gültig vom 01.08.2016 bis 31.03.2026 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 89 76 9e b4 9d 19 b5 db 90 63 7b 16 12 05 60 59 c5 ba 61 7f
ROOT CA DATEV PE 02
gültig vom 11.03.2020 bis 10.10.2029 (der-Datei, 1 KB) Fingerabdruck: 27 68 27 7e 6a 93 68 ed 85 6f 00 df 05 34 21 00 78 0d 65 0d
ROOT CA DATEV PE 03
gültig vom 14.03.2023 bis 13.10.2032 (der-Datei, 2 KB) Fingerabdruck: 61 3b 56 1e 52 9c 39 a8 75 67 46 33 e7 c6 29 b2 bc dc 26 f7