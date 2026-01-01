Allgemein
Die Fallstudie Kanzleipraxis ist ein fächerübergreifender Musterfall für Hochschulen zur Simulation von Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlicher Beratung einer mittelgroßen GmbH und deren drei Gesellschafter Heinrich Müller-Muster, Josef Thurgau-Test und Wilma Winzer-Muster.
Der Musterfall ist konzipiert für die Wissensvermittlung bei Lernenden mit grundlegenden bis fortgeschrittenen Fachkenntnissen. Daher empfehlen wir den Einsatz der Fallstudie Kanzleipraxis v. a. im fortgeschrittenen Bachelor- bzw. Masterstudium an Hochschulen.
Neu in der Partnerschaft? Dann lernen Sie das Lehrmittel hier kennen: Trailer Fallstudie Kanzleipraxis.
Modularität
Die Fallstudie ist modular aufgebaut. Sie kann komplett oder in einzelnen Modulen bzw. Modulkombinationen bearbeitet werden:
- Modul Finanz- und Anlagenbuchführung (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
- Modul Jahresabschlusserstellung und -analyse (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
- Modul Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
- Modul Betriebswirtschaftliche Beratung (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
- Modul Einkommensteuer (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
- Modul Steuergestaltung ist als optionaler Exkurs im Einkommensteuer-Teil eingearbeitet (Bestandteil von Art.-Nr. 42098)
Für alle Module existieren Datenbestände in entsprechenden Sicherungsbeständen, so dass Ihnen jederzeit ein Einstieg in das Modul Ihrer Wahl möglich ist. Setzen Sie Ihre eigenen Schwerpunkte.
Fachliche Anpassungen – was ist neu in der Version 2026?
Die Müller & Thurgau GmbH reagiert auf steigende Energiekosten durch Neuinvestitionen und möchte durch eine Angebotserweiterung neue Kunden gewinnen (Anschaffung einer speziellen Härtungsanlage für die Produktion von Leichtglasflaschen im Januar 2025, leichtere Flaschen = weniger Transportkosten und mehr Umläufe als herkömmliche Pfandflaschen). Die GmbH spart Rohstoffe sowie CO2 ein, indem sie den Altglasanteil bei der Produktion erhöht.
Grundsätzlich wurde das bewährte Konzept der Fallstudie beibehalten und weiter nach Ihren Anregungen verbessert.
Die Änderungen kurz zusammengefasst:
- Aktualisierung der Fallstudie auf Rechtsstand Geschäftsjahr 2025
- Erweiterung der Lerndatei bei den Elektronischen Bank-Buchungen. Dadurch können noch mehr Buchungsvorschläge einfach übernommen werden.
- Die unterjährige Betrachtung wurde auf die Softwarelösung Controllingreport umgestellt
- Kapitel 6: Bilanz- und Unternehmensanalyse wurde eingestellt
- Zusammenlegung der DATEV Software online-Templates für die Fallstudie Kanzleipraxis und den DATEV-Führerschein (Detailinfos siehe Softwareversion und Musterdaten)
Softwareversion und Musterdaten
Für Nutzer von DATEV Software online haben wir alle erforderlichen Softwarevarianten und Musterdaten im Template Fallstudie Kanzleipraxis und DATEV-Führerschein-Prüfung, Version 11_03_26 bereitgestellt. Verwenden Sie für Ihren DATEV-Unterricht die Mandanten 10100-10400. Mit anderen als diesem Template erstellte Benutzergruppen wurden nicht aktualisiert.
NEU: Für Führerscheinprüfungen basierend auf der Fallstudie Kanzleipraxis Version 2026 verwenden Sie bitte dasselbe Template Kanzleipraxis und DATEV-Führerschein-Prüfung, Version 11_03_26. Verwenden Sie hier die Mandanten 99200-99300. Mit anderen als diesem Template erstellte Benutzergruppen wurden nicht aktualisiert.
Bildungspartner, die DATEV Software lokal installiert nutzen, finden alle erforderlichen Musterdaten in einer separat zu bestellenden Datei (Art.-Nr. 42380).
Lernen – Üben – Prüfen
Die Fallstudie Kanzleipraxis enthält zahlreiche Verlinkungen zur Lernplattform DATEV Students online. In zusätzlichen E-Learnings können Ihre Studierenden vermitteltes Wissen vertiefen oder die E-Learnings vorbereitend nutzen, um Wissenslücken zu schließen. Empfehlen Sie Ihren Studierenden daher DATEV Students online.
Prüfen: Von Zertifikat bis Weiterbildungsbescheinigung
Die Fallstudie Kanzleipraxis ist darüber hinaus die optimale Vorbereitung auf den DATEV-Führerschein. Der Lernzielkatalog des DATEV-Führerscheins wird im Mai 2026 aktualisiert. Nutzen Sie die Chance, sich von Ihren Ansprechpartnern in Nürnberg zum Führerschein beraten zu lassen.
Wollen Sie die Prüfung zum DATEV-Führerschein nicht anbieten, können Sie den Teilnehmern mit einer einfachen Weiterbildungsbescheinigung die Teilnahme an Ihrem Seminar attestieren. Die Weiterbildungsbescheinigung zur Fallstudie Kanzleipraxis können Sie eigenständig via MyMarketing erstellen. Sie haben noch keinen MyMarketing-Zugang, dann beantragen Sie diesen im DATEV-Shop.