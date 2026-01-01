Die Fallstudie Kanzleipraxis ist ein fächerübergreifender Musterfall für Hochschulen zur Simulation von Finanzbuchführung, Jahresabschluss, Steuerdeklaration und betriebswirtschaftlicher Beratung einer mittelgroßen GmbH und deren drei Gesellschafter Heinrich Müller-Muster, Josef Thurgau-Test und Wilma Winzer-Muster.

Der Musterfall ist konzipiert für die Wissensvermittlung bei Lernenden mit grundlegenden bis fortgeschrittenen Fachkenntnissen. Daher empfehlen wir den Einsatz der Fallstudie Kanzleipraxis v. a. im fortgeschrittenen Bachelor- bzw. Masterstudium an Hochschulen.

Neu in der Partnerschaft? Dann lernen Sie das Lehrmittel hier kennen: Trailer Fallstudie Kanzleipraxis.