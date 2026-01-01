XPERT Business (XB) ist ein bekanntes bundesweites System für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung der Volkshochschulen. In Kooperation mit DATEV können an den Volkshochschulen die Abschlüsse Finanzbuchführung (XB/DATEV) und Lohn und Gehalt (XB/DATEV) erworben werden.

Weitere Infos zu XPERT Business finden Sie hier: XPERT Business – Lernen mit System