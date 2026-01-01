Allgemein
XPERT Business (XB) ist ein bekanntes bundesweites System für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung der Volkshochschulen. In Kooperation mit DATEV können an den Volkshochschulen die Abschlüsse Finanzbuchführung (XB/DATEV) und Lohn und Gehalt (XB/DATEV) erworben werden.
Weitere Infos zu XPERT Business finden Sie hier: XPERT Business – Lernen mit System
DATEV Software online
Als Kooperationspartner unterstützen wir die Volkshochschulen der DATEV Partnerschaft für Bildung mit dem Zugang zu DATEV Software online und dem entsprechenden Musterdatentemplate. Dabei starten wir mit dem Musterdatentemplate Xpert Finanzbuchführung mit DATEV, Version 10_03_26.
Bitte beachten Sie, dass wir für die Version 2026 die Datenbestände für SKR 03 und SKR 04 in einem Template zusammengelegt haben. Tipps zum Handling finden Sie im Hilfe-Center, Dokument 1008552, Kapitel 5.1.
Schulungsunterlage
Die Schulungsunterlage selber ist nicht über DATEV, sondern via EduMedia zu beziehen.