Lösungen für Ihren individuellen Bedarf

Stellen Sie Ihre Ausgangsrechnungen frühzeitig auf die E-Rechnung um. Für Unternehmen bringt die Umstellung große Vorteile: Der gesamte Rechnungsprozess inklusive Archivierung wird deutlich schneller, transparenter und effizienter werden.

Wenn es um die E-Rechnung geht, ist DATEV Ihr richtiger Partner!

Wir möchten Sie bei der Umstellung auf die E-Rechnung so gut wie möglich begleiten und Ihnen eine Lösung für Ihre Bedürfnisse anbieten. Dazu benötigen wir Informationen darüber, wie Sie heute Ausgangsrechnungen erstellen und weiterverarbeiten.

Wie erhalten und verarbeiten Sie heute Eingangsrechnungen?

Microsoft Word, Microsoft Excel oder manuell

DATEV-Programm

Programm eines Drittanbieters

Haben Sie besondere Anforderungen?

Auslandsrechnungen oder spezielle E-Rechnungs-Formate wie EDIFACT

