Mandanten-Monatsinformationen
- Unterstützung Ihres digitalen Kanzleimarketings
- Regelmäßige Kurzbeiträge aus den Gebieten Steuern, Recht und Wirtschaft
- Verfügbar als E-Book-, PDF- und als Microsoft Word®-Datei
Beschreibung
Nutzen Sie Mandanten-Monatsinformationen drei Monate kostenfrei.
Die Berechnungsaussetzung erfolgt automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter „Preise“.
Mit den Mandanten-Monatsinformationen erhalten Sie künftig jeden Monat aktuelle Kurzbeiträge aus den Gebieten Steuern, Recht und Wirtschaft zur regelmäßigen Information Ihrer Mandantinnen und Mandanten. Die Ausgabe wird jeweils um den 20. des Monats für den Folgemonat bereitgestellt (z. B. am 20.04. die Ausgabe für Mai). Darin finden Sie 10 bis 15 Informationen übersichtlich aufbereitet und verständlich formuliert.
Erste Schritte mit den Mandanten-Monatsinformationen finden Sie unter www.datev.de/hilfe/1005645.
Bitte beachten Sie:
Die Mandanten-Monatsinformationen sind Bestandteil des DATEV Mehrwertangebots und der Abonnements Mandanten-Info comfort und DATEV Verlagsmedien comfort.
Hinweis:
Informationen zur Produktsicherheit finden sie unter https://go.datev.de/gpsr-verlag.
Leistungen
Vorteile
- Die voll bearbeitbare Microsoft Word®-Datei lässt sich mit Kanzleilogo und -daten individualisieren
- Individualisierung auch über DATEV MyMarketing möglich (kostenfrei)
- Die PDF-Datei in modernem Layout eignet sich als Anlage für den E-Mail-Versand oder für die Bereitstellung auf der Kanzlei-Website
- Die EPUB-Datei können Ihre Mandanten komfortabel auf dem Tablet oder Smartphone lesen
- Verfügbar für alle Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter über LEXinform
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Mandanten-Monatsinformationen, Art.-Nr. 60090, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte Mandanten-Monatsinformationen
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk "Mandanten-Monatsinformation“.
Rechtlicher Hinweis
Sie können die Mandanten-Monatsinformationen auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Die Weitergabe der Monatsinformationen z. B. per E-Mail an Ihre Mandanten oder die Bereit-stellung auf Ihrer Kanzlei-Homepage im öffentlichen Bereich ist zulässig.