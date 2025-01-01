In Titeln wie "Buchführung im Unternehmen mit DATEV", "Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen" oder "Ratgeber Gehaltsextras" lernen Unternehmen, die heute (noch) nicht mit einer Steuerberatungskanzlei zusammen arbeiten, die Vorteile der Zusammenarbeit kennen: beispielsweise die Beratung des Steuerberaters zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen und zur Gestaltung der Kooperation mit seiner Kanzlei.