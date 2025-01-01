DATEV steht als Genossenschaft für Werte und Verantwortung. Anstelle von kurzfristigen Kapitalinteressen kommt den Anwendern der Wert des langfristigen Förderpotenzials des Genossenschaftsunternehmens zugute. Bei unserem Handeln steht ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit an oberster Stelle. Nur so lässt sich langfristig erfolgreich wirtschaften. Diese Werte leiten uns auch in unserer politischen Arbeit. Die Grundlage für verantwortungsvolle Interessenvertretung ist Transparenz und Kohärenz.

Dementsprechend veröffentlichen wir all unsere Stellungnahmen. Unsere politischen Positionen und Forderungen vertreten wir kohärent im politischen Prozess. Wir befürworten die Einführung eines verpflichtenden Transparenz-Registers sowohl auf EU als auch auf Bundesebene. Im EU-Transparenz-Register findet man uns unter der Nummer 5027241291-41.