Seit der Gründung 1966 steht DATEV für Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Als Genossenschaft gehören wir nicht dem Kapitalmarkt, sondern unseren Mitgliedern. Und das macht den Unterschied.

Wir denken nicht in Quartalen, sondern in nachhaltigem Nutzen. Unser Ziel: Steuerberaterinnen, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte mit praxistauglichen Lösungen und Services zu unterstützen, entwickelt von Profis für Profis.

Die genossenschaftliche Struktur schafft Nähe, Stabilität und Mitgestaltung:

Mitglieder sind zugleich Kunden und Mitentscheider.

Praxisnähe statt Profitmaximierung.

Zukunft gemeinsam gestalten. Nicht für den Markt, sondern für den Mittelstand.

Genossenschaft ist für uns kein Traditionsmodell, sondern ein Zukunftsversprechen.