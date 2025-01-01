DATEV-Stiftung Zukunft
Ende 2014, und damit mit Hinblick auf das 50-jährige Firmenjubiläum, gründete DATEV eG die DATEV-Stiftung Zukunft. Als Inspiration diente der Förderauftrag der Genossenschaft DATEV als IT-Dienstleister für die steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufe.
Gleichzeitig soll die DATEV-Stiftung Zukunft - ganz im Sinne einer genossenschaftlichen Nachhaltigkeit - nicht nur zur Zukunftsfähigkeit unserer Mitglieder, sondern auch unserer Gesellschaft durch langfristiges Engagement in den beschriebenen Stiftungszwecken beitragen.
Die Stiftung ermöglicht allen Genoss:innen sowie den Mitarbeitenden der DATEV eG Teilhabe an der Stiftungsarbeit, denn jede:r kann sich für die Stiftungszwecke engagieren und selbst Projekte vorschlagen.
Hauptsächliche Empfänger der Fördermittel sind gemeinnützige Organisationen und öffentliche Bildungseinrichtungen, die Projekte verwirklichen, welche sich im Rahmen der Stiftungszwecke bewegen.
Stiftungszwecke
Die Stiftungszwecke speisen sich aus den gemeinnützigen Zwecken, welche in §52 AO abschließend definiert sind:
- Wissenschaft und Forschung
- Erziehung Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
- Die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens zum Wohle des Gemeinwesens
Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke initiiert die Stiftung Veranstaltungen wie Kongresse, Symposien, Diskussionsforen und Round-Table-Gespräche.
Zusätzlich fördert die DATEV-Stiftung Zukunft den Austausch von Schulen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Projekte und Initiativen in den Bereichen der IT, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, des Rechts sowie des Genossenschaftswesens.
Sie kann hierzu auch Stipendien, Beihilfen und sonstige Förderungen zur Aus- und Weiterbildung im Bereich der Stiftungszwecke vergeben.
Letztendlich möchte die DATEV-Stiftung Zukunft die Menschen bereits heute auf die Herausforderungen von Morgen vorbereiten.
Um die Stiftungszwecke zu konkretisieren, wurden drei Säulen der Förderung, die Förderbereiche, festgelegt.
Förderbereiche
Die folgenden Förderbereiche zahlen auf die Stiftungszwecke der DATEV-Stiftung Zukunft ein. Dabei ist die breite Interpretation der Förderbereiche gewünscht, um möglichst vielen Organisationen die Möglichkeit auf eine Förderung bieten zu können.
Digitale Vernetzung und Formen der Zusammenarbeit
Damit eine bessere Vernetzung zwischen unterschiedlichen Akteuren stattfindet und neue, zeitgerechte Formen der Zusammenarbeit Bestandteil des Wirkens sind, unterstützt die DATEV-Stiftung Zukunft mit folgenden Formaten die Zielerreichung des Förderbereichs:
- Durchführung von Kongressen, Symposien und Diskussionsforen
- Austausch von Schulen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft
- Vernetzung von Ausbildungsstätten mit der Praxis
- Schaffung digitaler Plattformökonomien zur bereichsübergreifenden Vernetzung und Zusammenarbeit
IT-Sicherheit und Datenschutz
Datenschutz und IT-Sicherheit sind in einer digitalisierten Welt unumgänglich. Daher setzt sich die DATEV-Stiftung Zukunft dafür ein, dass unter anderem folgende Themen an gesellschaftlicher Relevanz gewinnen:
- Funktionsweise datenbasierter Geschäftsmodelle
- Bewusste Entscheidungsfindung über Verwendung personenbezogener Daten
- Selbstbestimmung im digitalen RaumFrage nach digitaler Identität
- Datenschutz im (inter-)nationalen KontextKlärung digitaler Souveränität
Anforderungen in einer digitalen Berufs- und Arbeitswelt
Durch die Digitalisierung bleiben die Berufsbilder, wie wir sie heute kennen, nicht bestehen. Das gesamte Arbeitsleben wandelt sich. Damit verändern sich auch die Hard- und Softskills, die von zukünftigen Arbeitnehmern gefordert werden:
- Durchführung von automatisierten Datenanalysen
- Umgang mit künstlicher IntelligenzBereitschaft für lebenslanges Lernen
- kreative, interdisziplinäre Lösungsfindung
Dr.-Heinz-Sebiger-Preis (HSP)
Der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis ist eine von der DATEV-Stiftung Zukunft ins Leben gerufene jährliche Auszeichnung für herausragende Promotionsarbeiten, die auf Themenstellungen der oben beschriebenen Förderbereiche einzahlt.
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis verhilft jungen Wissenschaftler:innen zu mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und trägt zum Wissenstransfer von Universitäten in Wirtschaft und Gesellschaft bei.
Bis 31.05. jeden Jahres haben die Doktorant:innen die Möglichkeit, ihre Arbeit inklusive benötigter Gutachten über die Homepage der DATEV-Stiftung Zukunft einzureichen.
Die offizielle Preisvergabe erfolgt dann im Herbst.