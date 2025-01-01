Die Stiftungszwecke speisen sich aus den gemeinnützigen Zwecken, welche in §52 AO abschließend definiert sind:

Wissenschaft und Forschung

Erziehung Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe

Die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens zum Wohle des Gemeinwesens

Zur Verwirklichung der Stiftungszwecke initiiert die Stiftung Veranstaltungen wie Kongresse, Symposien, Diskussionsforen und Round-Table-Gespräche.



Zusätzlich fördert die DATEV-Stiftung Zukunft den Austausch von Schulen mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Projekte und Initiativen in den Bereichen der IT, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, des Rechts sowie des Genossenschaftswesens.

Sie kann hierzu auch Stipendien, Beihilfen und sonstige Förderungen zur Aus- und Weiterbildung im Bereich der Stiftungszwecke vergeben.

Letztendlich möchte die DATEV-Stiftung Zukunft die Menschen bereits heute auf die Herausforderungen von Morgen vorbereiten.

Um die Stiftungszwecke zu konkretisieren, wurden drei Säulen der Förderung, die Förderbereiche, festgelegt.