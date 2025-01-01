Unsere Standorte in Nürnberg

Die DATEV eG hat ihren Hauptsitz in Nürnberg.

So erreichen Sie uns:
Telefon: +49 911 319-0
E-Mail: info@datev.de

DATEV-Informationszentrum

DATEV-Informationszentrum in Nürnberg

Fürther Straße 232
90429 Nürnberg
Telefon: +49 911 319-0
E-Mail: nuernberg@datev.de

DATEV I

DATEV I

Paumgartnerstraße 6-14
(Zentrale)

DATEV II

DATEV II

Fürther Straße 24-32  (Nord)
Obere Kanalstraße 2 (Süd) 
DATEV III

DATEV III

Sigmundstraße 172

DATEV IV

DATEV IV

Virnsberger Straße 63

IT-Campus

DATEV IT-Campus 111

Fürther Straße 111

DATEV Lab

Fürther Straße 230

ÖPNV in Nürnberg

