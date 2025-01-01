Wir sind für Sie da!
Das Team vom Informationszentrum Nürnberg heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unseren Räumen und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Fürther Str. 232
90429 Nürnberg
Es ist nur eine begrenzte Auswahl von kostenfreien Parkplätzen rund um das DATEV-Informationszentrum vorhanden. Alternativ stehen Ihnen im Hotel Best Western, Regerstraße 6, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Parkhaus des "Admira-Center", Fürther Straße 187-189, kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Der Fußweg beträgt circa 400 bis 500 Meter.
Vom Hauptbahnhof Nürnberg mit der U-Bahn-Linie 1 oder 11 in Richtung Fürth-Hardhöhe bis zur Haltestelle Eberhardshof. Die U-Bahn-Haltestelle „Eberhardshof“ befindet sich direkt gegenüber des DATEV-Informationszentrums Nürnberg. Eingang ist beim Gebäude A3.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: nuernberg@datev.de
Seminarraum 'Fürth'
- 12 Plätze
- 69 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Beamer, digitales Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Nürnberg'
- 12 Plätze
- 84 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Beamer, digitales Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Kaiserburg'
- 16 Plätze
- 53 Quadratmeter
- Ausstattung: Großbildschirm, Beamer, Polycom-Konferenzsystem
- Bestuhlung: U-Form
Besprechungsraum 'Pegnitz'
- 6-8 Plätze
- 25 Quadratmeter
- Ausstattung: Großbildschirm, Polycom-Konferenzsystem
- Bestuhlung: Blockform
Drei Fragen an die Leitung vom Informationszentrum Nürnberg, David Schweiger
Was ist das Besondere am Informationszentrum Nürnberg?
Im DIZ sind Experten aus nahezu allen Vertriebs- und Beratungsbereichen vereint und Ansprechpartner für unsere Mitglieder. Unsere Gäste und Mitarbeitenden schätzen unsere zentrale Lage entlang der Strecke der ersten deutschen Eisenbahnlinie, die eine unkomplizierte Anreise sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto ermöglicht.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir sind ein Ort für Information und offenen, konstruktiven Austausch. Dafür bieten wir Seminare, Arbeitskreise und unterschiedliche Formate zum Austausch mit DATEV, um unsere Mitglieder und deren Mandanten auf dem Weg in die digitale Transformation zu unterstützen. Hervorzuheben sind dabei die Executive Briefings im DATEV Experience Center. Bei uns ist vieles möglich!
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Nürnberg ist als Zentrum der Metropolregion immer eine Reise wert und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Kaiserburg oder den Schönen Brunnen und den Christkindlesmarkt. Als mahnendes Beispiel für die verpassten Chancen der Digitalisierung dient uns der tägliche Blick auf das ehemalige Firmengelände des möglichen 'deutschen Amazons' – die Quelle.