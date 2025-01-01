Was ist das Besondere am Informationszentrum Nürnberg?

Im DIZ sind Experten aus nahezu allen Vertriebs- und Beratungsbereichen vereint und Ansprechpartner für unsere Mitglieder. Unsere Gäste und Mitarbeitenden schätzen unsere zentrale Lage entlang der Strecke der ersten deutschen Eisenbahnlinie, die eine unkomplizierte Anreise sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto ermöglicht.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir sind ein Ort für Information und offenen, konstruktiven Austausch. Dafür bieten wir Seminare, Arbeitskreise und unterschiedliche Formate zum Austausch mit DATEV, um unsere Mitglieder und deren Mandanten auf dem Weg in die digitale Transformation zu unterstützen. Hervorzuheben sind dabei die Executive Briefings im DATEV Experience Center. Bei uns ist vieles möglich!

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Nürnberg ist als Zentrum der Metropolregion immer eine Reise wert und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Kaiserburg oder den Schönen Brunnen und den Christkindlesmarkt. Als mahnendes Beispiel für die verpassten Chancen der Digitalisierung dient uns der tägliche Blick auf das ehemalige Firmengelände des möglichen 'deutschen Amazons' – die Quelle.