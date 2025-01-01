Das europäische Engagement der DATEV
Italien
Am 20. November 2001 wurde in Italien DATEV KOINOS als GmbH mit Sitz in Mailand gegründet, die sowohl deutschen Mitgliedern mit Wirkungskreis in Italien als auch italienischen Steuerberatern Dienstleistungen anbietet.
Österreich
Um eine bessere Dienstleistungsversorgung der österreichischen Genossenschaftsmitglieder und Kunden zu gewährleisten, wurde am 22. Juni 2001 in unserem Nachbarland die DATEV.at GmbH mit Sitz in Wien gegründet.
Tschechien / Slowakei
Das Dienstleistungsangebot der 2000 gegründeten DATEV.cz umfasst Software und Services für deutsche und tschechische Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie deren Mandanten.
Polen
Gegründet 2004 als polnisch-deutsches Joint Venture DATEV SYMFONIA, unterstützt die jetzt als DATEV.pl firmierende Gesellschaft mit Sitz in Warschau seitdem sowohl DATEV-Mitglieder als auch polnische Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Spanien
Im November 2014 wurden alle Anteile an der DATEV SINFOPAC von der SINFOPAC Internacional S.L.U. übernommen. Sie trägt die Verantwortung für den Vertrieb von Softwareprodukten für Wirtschaftsprüfer in Spanien, Portugal und Lateinamerika.
Ungarn
Die DATEV-Software für die Abschlussprüfung wird seit 2005 über Vertriebspartnerschaften auch in Ungarn angeboten.