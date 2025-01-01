Was macht die DATEV-Betriebsstätte Polen?

Die DATEV-Betriebsstätte in Warschau hat sich mit der Einrichtung des German Desk auf die Betreuung von deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Gesellschaften spezialisiert. Wir bieten einen Komplettservice von Voranalyse der Bedürfnisse über die Einführung bis hin zum Training von Folgeprojekten sowie eine Hotline.

Welche Philosophie verfolgt die DATEV-Betriebsstätte Polen?

Wir glauben, dass die richtige Konfiguration und Implementierung eines Systems genauso wichtig sind wie die Software selbst. Das entscheidende ist es, die Bedürfnisse der Kunden sehr genau zu analysieren. Die Einführung unserer Softwarelösungen umfasst sieben Elemente in enger Interaktion mit den Kunden. Diese sind die Voranalyse, Systeminstallation, Konfiguration, Integration mit anderen Systemen, Implementierung individueller Lösungen, Schulungen und Unterstützung nach der Implementierung.

Wo haben Sie Ihren Sitz?

Der Hauptsitz befindet sich in der Hauptstadt Warschau.