„Unser Fokus liegt auf unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und innovativen Produkten - das macht uns zu einer großartigen Betriebsstätte der DATEV eG!“
Piotr Franciszkowski, Niederlassungsleiter
Was macht die DATEV-Betriebsstätte Polen?
Die DATEV-Betriebsstätte in Warschau hat sich mit der Einrichtung des German Desk auf die Betreuung von deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Gesellschaften spezialisiert. Wir bieten einen Komplettservice von Voranalyse der Bedürfnisse über die Einführung bis hin zum Training von Folgeprojekten sowie eine Hotline.
Welche Philosophie verfolgt die DATEV-Betriebsstätte Polen?
Wir glauben, dass die richtige Konfiguration und Implementierung eines Systems genauso wichtig sind wie die Software selbst. Das entscheidende ist es, die Bedürfnisse der Kunden sehr genau zu analysieren. Die Einführung unserer Softwarelösungen umfasst sieben Elemente in enger Interaktion mit den Kunden. Diese sind die Voranalyse, Systeminstallation, Konfiguration, Integration mit anderen Systemen, Implementierung individueller Lösungen, Schulungen und Unterstützung nach der Implementierung.
Wo haben Sie Ihren Sitz?
Der Hauptsitz befindet sich in der Hauptstadt Warschau.
Das polnische Produktportfolio
Software
- DATEV Converter
- Abschlussprüfung, Sampling
Dienstleistungen
- Hotline
- Individuelle Beratung
- Fachseminare
- Produktschulungen
Mit Hilfe der DATEV Converter-Lösung integrieren Sie die Rechnungswesen-Daten der polnischen Tochtergesellschaft einfach in das Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen der deutschen Muttergesellschaft. Das erleichtert das unterjährige Controlling, die Abschlusserstellung und die Konsolidierung nach dem Handelsgesetzbuch. Nicht zuletzt sind so die Anforderungen der deutschen E-Bilanz erfüllt. Durch individualisierte Kontenrahmen und Berichte erreichen Sie eine neue Qualität im Datentransfer zwischen Deutschland und Polen.